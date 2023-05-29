Про це в ефірі Еспресо заявила аналітикиня Центру балканських досліджень Катерина Шимкевич.

"Точно не дійде до військового конфлікту - 90% того, що його не буде. Ситуація має розвиватися за сценарієм, які бачать США та ЄС. Косово має виконати умови Брюссельської угоди, піти на створення асоціації сербських муніципалітетів. Це той ключовий пункт, який дратує Белград. Вони постійно на цей пункт посилаються - перші шість пунктів угоди присвячені цій асоціації",- сказала вона.

За словами Шимкевич, влада у Приштині завжди шукає привід не виконувати їх.

"Вони посилаються на те, що конституція її не передбачає. Цей пункт є предметом постійних суперечок останні місяці. Через це Сербія у цей раз отримала більшу прихильність від західних союзників Косова. ЄС, Єврорада, США та НАТО фактично всю провину за ескалацію на півночі Косова переклали на Приштину. Потрібно очікувати більшого тиску саме на владу Косова, щоб вони нарешті виконали всі пункти Брюссельської угоди щодо сербських муніципалітетів. У Приштині не хочуть посилення впливу Белграду. Влада всіляко відтягувала цей момент, але наразі - це ключовий пункт, який буде змушувати США та ЄС тиснути на Косово", - підсумувала експертка.