США та ЄС закликали Косово й Сербію до деескалації

Про це йдеться в спільній заяві речників головного дипломата ЄС Жозепа Борреля та державного департаменту США.

"Ми працюємо з президентом Сербії Александаром Вучичем та прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті над пошуком політичного рішення з метою розрядки напруженості та узгодження подальших дій в інтересах стабільності, безпеки та добробуту всіх місцевих громад", – йдеться в заяві.

Читайте також: Підтримуються РФ: у Сербії є радикали, які хочуть початку бойових дій з Косово, - керівниця проєкту "Балканський оглядач" Іщенко

Зокрема відомо, що США своєю чергою наголосили на подальшій підтримці зусиль Євросоюзу в регіоні через Місію з питань верховенства права в Косово (EULEX), яка продовжуватиме стежити за всіма розслідуваннями та подальшими судовими процесами з метою сприяння дотриманню прав людини.

"Ми також очікуємо, що Косово і Сербія повернуться до створення умов, сприятливих для примирення, регіональної стабільності та співпраці на благо своїх громадян. Усі зобов'язання в межах їхнього діалогу мають бути повністю виконані без зволікань", – підсумовують представники ЄС і США.

10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліційний патруль 8 грудня.

16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.

Цього ж дня Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово.

17 грудня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про спроби Росії підвищити напруженість у відносинах між його країною і Сербією через те, що війна в Україні для Москви йде невдало.

Вже 26 грудня сербські військовослужбовці були приведені в стан підвищеної бойової готовності. А 27 грудня серби почали зводити нові барикади на півночі Косова, вперше перекривши вулиці у центрі одного з головних міст - Митровиці.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb