Про це в ефірі Еспресо заявила керівниця проєкту "Балканський оглядач" Наталія Іщенко.

"Конфлікт між Сербією та Косово треба розглядати у контексті російсько-української війни. Очевидно, що Росія хоче втягнути в косовський конфлікт у контекст переговорів з глобальним Заходом. Для Москви війна проти України - частина війни з західним світом", - зазначила вона.

На думку Іщенко, сербсько-косовський фронт ще є одним таким конфліктом.

"Це суто російська війна тому, що Сербія рухає війська, приводить їх у бойову готовність, але вони весь повторюють, що вони за мир. Вони не заявляють, що ось-ось почнуть війну, але є радикальні сили у Сербії, які підтримуються напрямку Росією. Вони хочуть початку безпосередньо бойових дій", - наголосила журналістка.

Вона зауважила, що останні дні ці групи радикалів почали вже збиратися.

"Блокувати дороги, намагатися прориватися до Косова через пункти пропуску. В них були навіть сутички із сербськими правоохоронцями, які не хотіли допускати провокацій. Ця гібридна російська складова буде поступово перетворюватися в силову. Ми будемо мати сербсько-косовський конфлікт з російською участю. Наскільки РФ вдасться розхитати ситуацію - ми побачимо найближчим часом, але потенціал в них є", - підсумувала Іщенко.

10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліційний патруль 8 грудня.

16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.

Цього ж дня Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово.

17 грудня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про спроби Росії підвищити напруженість у відносинах між його країною і Сербією через те, що війна в Україні для Москви йде невдало.

Вже 26 грудня сербські військовослужбовці були приведені в стан підвищеної бойової готовності. А 27 грудня серби почали зводити нові барикади на півночі Косова, вперше перекривши вулиці у центрі одного з головних міст - Митровиці.