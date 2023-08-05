Про це повідомляє Kosovapress.

Глава уряду заявив, що відповідне рішення ухвалили після зустрічі поліції із представниками міжнародних сил НАТО в Косово (KFOR) та цивільною місією Євросоюзу EULEX.

"Верховенство права та громадський порядок підтримуються все краще. Вже близько півтора місяця у нас не було значних інцидентів чи насильницьких протестів. Ми дякуємо поліції та громадянам за співпрацю та коректність", - сказав Курті.

У KFOR зазначили, що це рішення є важливим кроком до зниження напруженості в регіоні та сприяє діалогу.

Ситуація в Косово

Влада Косово 14 грудня 2022 року подала заявку на членство в Європейському Союзі. Згодом уряд Сербії надіслав запит миротворчому контингенту НАТО KFOR з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.

Наприкінці 2022 року ЄС і США висловили занепокоєння напруженою ситуацією на півночі частково визнаного Косова й закликали всіх причетних сприяти якнайшвидшій деескалації та утримуватись від провокацій. Після гарантії від США, ЄС та НАТО президент Сербії Александар Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово. НАТО відхилило запит Сербії.

30 травня 2023 року у Звечані, Косово, почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію і перешкодити призначенню нового мера-албанця. Президент Сербії наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косовом.

У березні зазначалося, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив про погодження імплементаційного додатка до угоди про нормалізації відносин між Сербією та Косово. Однак лідери двох країн не змогли досягти домовленості щодо послаблення напруженості після місцевих косовських виборів на півночі країни, де проживає велика сербська меншина.

Ситуація на півночі Косова, а також у відносинах між Белградом і Приштиною в останні місяці загострилась. За останні тижні там стався спалах насильства через місцеві вибори, які сербська більшість бойкотувала і результати яких не визнала.