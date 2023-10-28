Три країни закликали до швидкого прогресу у нормалізації відносин між Сербією та Косово

Заяву опублікував уряд Італії.

Еманюель Макрон, Олаф Шольц та Джорджія Мелоні привітали прихильність обох сторін у дискусіях на полях саміту Євросоюзу щодо європейського плану нормалізації відносин.

"Ми відзначаємо заяви, зроблені двома лідерами Косова й Сербії щодо європейського статуту про створення Асоціації муніципалітетів із сербською більшістю в Косові, а також їхню готовність імплементувати його", – йдеться в заяві.

"З метою досягнення швидкого прогресу в імплементації ми закликаємо Косово розпочати процедуру створення Асоціації муніципалітетів Косова із сербською більшістю, як це передбачено в проєкті статуту, а Сербію – перейти до де-факто визнання (Косова.- ред.)", – зазначили лідери країн.

Вони сподіваються, що Косово й Сербія швидко узгодять деталі в межах діалогу.

За посередництва Євросоюзу Сербія та Косово на початку року погодились на план нормалізації відносин із десяти пунктів, але переговорному процесу завадила ескалація на півночі Косова через проведення там дострокових виборів, проігнорованих сербами.

Ситуація в Косово

Влада Косово 14 грудня 2022 року подала заявку на членство в Європейському Союзі. Згодом уряд Сербії надіслав запит миротворчому контингенту НАТО KFOR з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.

Наприкінці 2022 року ЄС і США висловили занепокоєння напруженою ситуацією на півночі частково визнаного Косова й закликали всіх причетних сприяти якнайшвидшій деескалації та утримуватись від провокацій. Після гарантії від США, ЄС та НАТО президент Сербії Александар Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово. НАТО відхилило запит Сербії.

30 травня 2023 року у Звечані, Косово, почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію і перешкодити призначенню нового мера-албанця. Президент Сербії наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косовом.

У березні зазначалося, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив про погодження імплементаційного додатка до угоди про нормалізації відносин між Сербією та Косово. Однак лідери двох країн не змогли досягти домовленості щодо послаблення напруженості після місцевих косовських виборів на півночі країни, де проживає велика сербська меншина. Згодом там стався спалах насильства через місцеві вибори, які сербська більшість бойкотувала і результати яких не визнала.

24 вересня понад 30 озброєних людей напали на косовських поліцейських в селі Банська поблизу адміністративної межі Сербії та Косово. Премʼєрміністр Косова Альбін Курті та президент Сербії Александр Вучич відреагували на інцидент