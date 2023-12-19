У столиці Сербії почалися протести проти фальсифікації виборів
У Белграді в понеділок увечері зібрались тисячі прихильників руху "Сербія проти насильства", які протестують проти фальсифікацій на виборах у сербській столиці
Про це пише АР.
Колона протестувальників на заклики опозиції зібралась біля будівлі міської ради Белграда, звідки рушила до Республіканської виборчої комісії Сербії, протестуючи проти фальсифікацій на виборах.
Учасники акції скандували "Зрада", "Вибори не здамо", "Не здамо перемоги" тощо. У певний момент у будівлю виборчкому почали кидати яйця, помідори й туалетний папір, але організатори закликали цього не робити.
Кандидат у мери Белграда від руху "Сербія проти насильства" Владімір Обрадовіч заявив, що учасники планують продовжувати мітинг, "поки не будуть виконані їхні вимоги", тобто проведення повторних виборів у місті з дотриманням демократичних вимог.
Двоє кандидатів у міські депутати Белграда від опозиції оголосили про голодування доти, доки влада не піде на поступки.
Як зазначає N1, атмосфера протесту напружена, в один момент стались сутички між учасниками демонстрації та правоохоронцями, але про затриманих не повідомлялось.
- 17 грудня у Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Сербська прогресивна партія чинного президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу, однак опозиція заявила про порушення та фальсифікацію голосування.
- 18 грудня міжнародна моніторингова місія заявила, що керівна в Сербії Сербська прогресивна партія (SNS) несправедливо перемогла на позачергових парламентських виборах через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Олександра Вучича та підкуп виборців.
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