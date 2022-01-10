У М'янмі колишню лідерку країни Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років ув'язнення

Про це повідомляє Euronews.



Суд у М'янмі засудив колишню лідерку країни Аун Сан Су Чжі до чотирьох років ув'язнення. Її визнали винною у незаконному ввезенні та володінні переносними раціями.



Це другий суд над Аун Сан Су Чжі за останній місяць та другий вирок. Місяць тому суд визнав її винною та засудив також до чотирьох років ув'язнення за підбурювання до громадських заворушень та порушення санітарних заходів щодо боротьби з коронавірусом. Після оголошення вироку він був скорочений військовими наполовину.



Процес проходив у закритому режимі у новій столиці країни Нейп'їдо, а на лаві підсудних також опинився колишній президент країни Він М'їн.



Аун Сан Су Чжі, що обіймала посаду "державного радника", заарештували 1 лютого 2021 року, коли владу у М'янмі захопила військова хунта. Свої дії представники армії пояснили масштабними фальсифікаціями, якими нібито супроводжувалися загальні парламентські вибори 2020 року.



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