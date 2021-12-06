У М'янмі хунта засудила екслідерку країни до 4 років
Усунуту від влади після військового перевороту у М'янмі лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років позбавлення волі
Про це повідомляє BBC.
Її засудили за порушення законів про надзвичайний стан і підбурювання інакомислення. Загалом її підозрюють у 11 злочинах, що загрожують довічним ув'язненням.
Колишню лідерку країни, що обіймала посаду "державного радника", заарештували 1 лютого 2021 року, коли владу у М'янмі захопила військова хунта. Також затримали Він М'їна, який до путчу був президентом М'янми, й інших політичних лідерів, а також журналістів і правозахисників.
Уперше Аун Сан Су Чжі було заарештовано, коли 1990 року Національна ліга за демократію (НЛД) здобула понад 80% місць у парламенті М'янми. Військова хунта призначила їй п'ять років домашнього арешту. Також її утримували під домашнім арештом у 2000 - 2002 рр. і у 2003 - 2010 рр. Чжі звільнили 2010 року, коли у М'янмі відбулися перші за 20 років парламентські вибори.
У 1991 році вона стала лавреаткою Нобелівської премії миру, але влада М'янми заборонила їй виїхати з країни за нагородою. У 2008 жінку нагородили найвищою відзнакою США - "Золотою медаллю Конгресу".
- Нагадаємо, 5 грудня у М'янмі під час акції протесту проти військової хунти поліцейська машина в'їхала в натовп активістів. ЗМІ пишуть про п'ятьох загиблих, а уряд спростовує цю інформацію.
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