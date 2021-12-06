Протести у М'янмі: авто силовиків в'їхало у натовп активістів, ЗМІ повідомляють про п'ятьох загиблих

Про це повідомляє Reuters.



У неділю, 5 грудня, в інтернеті з'явилися фото й відео того, як машина правоохоронців в'їхала в протестувальників у столиці М'янми Янгоні.



ЗМІ М'янми пишуть, що інцидент стався за лічені хвилини після початку акції протесту проти війської хунти, котра 1 лютого 2021 року захопила владу в державі.



Через наїзд поліцейської автівки на мітингувальників загинуло п'ять осіб. Також у ході протестів заарештували 15 людей.



"Ті, хто несе відповідальність за зловживання силою проти беззбройних мирних мешканців, мають бути покарані", - наголосив Раманатан Балакрішнан, представник ООН у М’янмі.



Крім того, США висловили обурення через загибель учасників акцій протесту.



Представники влади М'янми заперечують інцидент і зазначають, що правоохоронці роззосередили натовп, який організував "незаконний бунт". Уряд повідомляє про вісьмох заарештованих і кількох травмованих громадян, однак не згадує про загиблих.



Як інформує Reuters, влада країни не відповіла на їхній запит, щоб підтвердити те, що сталося.



Однак видання зазначає, що поліція навмисне наїхала на мітингувальників, щоб розігнати акцію протесту.



Крім того, Reuters повідомляє, що від 1 лютого 2021 року в М'янмі загинуло понад 1 300 протестувальників.



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