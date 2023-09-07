У М’янмі ув'язнили фотожурналіста, який робив репортажі про наслідки циклону

Про це пише Deutsche Welle.

Зазначається, що журналіст знаходиться під арештом із травня. За якими саме обвинуваченнями засуджено журналіста, поки невідомо. Після арешту йому висунули звинувачення за чотирма різними статтями, включаючи про стихійні лиха та закон про телекомунікації.

"Його вирок є ще одним свідченням того, що свобода преси була повністю скасована під час правління військової хунти", - сказав головний редактор Myanmar Now Све Він.

Шторм Мокко забрав життя понад 140 людей у ​​прибережних районах М'янми та Бангладешу, багато з яких належали до переслідуваної меншини рохінджа та жили в таборах для біженців.