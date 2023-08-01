Військова хунта частково помилувала екслідерку М'янми

Про це інформує CNN.

Зазначають, що про помилування оголосив секретар керівного органу режиму Аун Лін Две. Інші подробиці CNN підтвердило джерело.

Так екслідерку М'янми помилували за звинуваченням щодо злочинів проти наклепів, а також щодо законів про стихійні лиха, про експорт та імпорт і закони про телекомунікації. У такий спосіб Аун Сан Су Чжі скоротили термін ув'язнення: тепер вона відбуватиме покарання упродовж 21 року.

Раніше 78-річній колишній лідерці М'янми загрожувало 33 роки позбавлення волі, включно з трьома роками каторжних робіт. Її звинувачували зокрема у фальсифікації виборів і отриманні хабарів.