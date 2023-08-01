Військова хунта частково помилувала екслідерку М'янми
Військова хунта М'янми через два роки після затримання колишньої лідерки країни Аун Сан Су Чжі помилувала її за п'ятьма звинуваченнями, скоротивши термін ув'язнення на 12 років
Про це інформує CNN.
Зазначають, що про помилування оголосив секретар керівного органу режиму Аун Лін Две. Інші подробиці CNN підтвердило джерело.
Так екслідерку М'янми помилували за звинуваченням щодо злочинів проти наклепів, а також щодо законів про стихійні лиха, про експорт та імпорт і закони про телекомунікації. У такий спосіб Аун Сан Су Чжі скоротили термін ув'язнення: тепер вона відбуватиме покарання упродовж 21 року.
Раніше 78-річній колишній лідерці М'янми загрожувало 33 роки позбавлення волі, включно з трьома роками каторжних робіт. Її звинувачували зокрема у фальсифікації виборів і отриманні хабарів.
- Аун Сан Су Чжі, що обіймала посаду "державного радника", заарештували 1 лютого 2021 року, коли владу у М'янмі захопила військова хунта на чолі з генералом армії Мін Аун Хлаїном. Свої дії представники армії пояснили масштабними фальсифікаціями, якими нібито супроводжувалися загальні парламентські вибори 2020 року. У грудні її засудили до 4 років ув'язнення.
- 10 січня 2022 року хунта М'янми вдруге засудила скинуту після військового перевороту екслідерку країни та лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі до чотирьох років за ґратами. Після другого вироку тепер їй загрожує шість років ув'язнення.
- 30 грудня 2022 року колишню лідерку М'янми Аун Сан Су Чжі, яку усунули з посади внаслідок військового перевороту, засудили до додаткових семи років ув'язнення через корупцію.
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