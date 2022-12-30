Колишній лідерці М'янми додатково дали сім років ув'язнення за корупцію

Про це інформує Sky News.

Це була остання в низці справ, порушених проти 77-річної Аун Сан Су Чжі після того, як її уряд скинули шляхом військового перевороту на початку минулого року. Її визнали винною за п'ятьма пунктами обвинувачення за корупцію.

Зокрема Су Чжі звинуватили в зловживанні своїм службовим становищем. За словами обвинувачення, вона спричинила втрату державних коштів, оскільки не дотримувалася фінансових правил і надала дозвіл члену її колишнього уряду орендувати та обслуговувати літак. Також її звинувачують в оренді та використанні гелікоптера під час її перебування на посаді фактичного лідера М'янми.

У суді зазначили, що Су Чжі отримала по три роки за кожне з чотирьох звинувачень, які вона має відбути одночасно, а також ще чотири роки за звинувачення, пов'язане з орендою гелікоптера. Член її колишнього уряду отримав такий самий вирок.

Тепер жінка може провести за ґратами сукупно 33 роки.

Військова хунта наполягає на тому, що звинувачення є законними і що над Су Чжі відбувся незалежний судовий процес. Водночас прихильники колишньої лідерки М'янми та незалежні аналітики стверджують, що звинувачення, висунуті проти неї, є спробою легітимізувати захоплення влади військовим шляхом та усунути Су Чжі з політики перед виборами.

"Належна судова процедура та вільний і справедливий суд ніколи не були можливими за обставин цього політичного переслідування проти неї", - зазначив заступник директора азійського відділу Human Rights Watch Філ Робертсон.

10 січня хунта М'янми вдруге засудила скинуту після військового перевороту екслідерку країни та лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі до чотирьох років за ґратами.