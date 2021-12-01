У Мюнхені біля вокзалу вибухнула авіабомба часів Другої світової, четверо людей постраждали

Про це повідомляє Bild.



Вибух стався на будівельному майданчику поблизу залізничного вокзалу Deutsche Bahn.



Повідомляється про чотирьох поранених, один із них у тяжкому стані, але його життю нічого не загрожує.



Під час буріння будівельники натрапили на 250-кілограмову авіабомба часів Другої світової війни, закопану в землі. Вибух внаслідок детонації було чути за декілька кілометрів.



"Уламки розлетілися на сотні метрів. Наразі ведеться обшук усієї території", - повідомив виданню міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херманн.



На місце інциденту приїхали численні пожежні машини та близько 50 аварійних служб, над будівельним майданчиком кружляв гелікоптер федеральної поліції.



Залізничний рух було призупинено на кілька годин, але приблизно о 15:00 за місцевим часом потягам дозволили їхати далі.



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