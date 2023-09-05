У МЗС Франції засудили російські удари по зерновій інфраструктурі України

Про це йдеться у заяві МЗС.

"Франція засуджує російські удари, спрямовані сьогодні вранці по зерновій інфраструктурі в Ізмаїльському районі. Це сталося після ударів у вихідні по об’єктах цивільної інфраструктури в Одеській області та поблизу території Румунії", - зазначають у міністерстві.

За їхніми словами, таким чином Росія продовжує свій шантаж глобальної продовольчої безпеки, що позначається систематичним знищенням транзитних і складських потужностей в Україні, перешкодами для експорту зерна та призупиненням Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволила відправити 33 мільйони тонн харчів до 45 країн, особливо до найбільш вразливих країн Азії та Африки.

У МЗС нагадали, що міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна неодноразово наголошувала на тому, що дії РФ є воєнними злочинами й не залишаться безкарними.

"Франція підтримує і продовжуватиме підтримувати України стільки, скільки буде потрібно, щоб допомогти цій країні забезпечити її законну оборону, зміцнити її стійкість і боротися з безкарністю за звірствами, скоєними Росією. Ми продовжимо вживати заходів для зміцнення глобальної продовольчої безпеки, яку Росія відкрито намагається послабити", - констатують у французькому міністерстві.

Атака дронів на Одещину 4 вересня: що відомо

У ніч проти понеділка, 4 вересня, російські терористи упродовж трьох з половиною годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив. що 17 дронів збили сили ППО, проте були й влучання. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів.

У Силах оборони півдня додали, що масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136 була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

Речник МЗС Олег Ніколенко згодом заявив, що два російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії. Таку інформацію відомство надали прикордонники.

Через цей інцидент МЗС закликало партнерів надати Україні додаткові системи протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойову авіацію, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.

Згодом на це відреагували у міноборони Румунії. Там засудили атаки на цивільну інфраструктуру України й назвали їх невиправданими та такими, що "порушують усі міжнародні гуманітарні правила".

Водночас у румунському МО зазначили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, "не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам Румунії".