У МЗС Польщі озвучили "найгірший" сценарій завершення війни в Україні
Тривалий мир у Європі можливий тільки в разі перемоги ЗСУ над російською армією. Натомість сценарій, де Кремлю дозволять "зберегти обличчя", буде найгіршим
Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський в ефірі RMF FM.
"Умовою будь-якого тривалого миру в Європі є те, що Україна повинна вигнати Росію зі своєї території", - сказав він.
Дипломат підкреслив, що Варшава домагається такого результату війни, при якому Росія вийде з війни проти України "переможеною, абсолютно розгубленою" і буде притягнута до відповідальності за агресію.
"Для агресора вийти з цього конфлікту зі збереженим обличчям було би найгіршим сценарієм. Не тільки з точки зору нашої безпеки, але і в глобальному масштабі. Це продемонструвало би потенційним зацікавленим сторонам таку агресію, що вона просто окупається", – висловився Яблонський.
- Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що попередньою умовою розгляду питання членства України в Альянсі є її перемога над Росією.
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