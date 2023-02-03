У МЗС Польщі озвучили "найгірший" сценарій завершення війни в Україні

Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський в ефірі RMF FM.

"Умовою будь-якого тривалого миру в Європі є те, що Україна повинна вигнати Росію зі своєї території", - сказав він.

Дипломат підкреслив, що Варшава домагається такого результату війни, при якому Росія вийде з війни проти України "переможеною, абсолютно розгубленою" і буде притягнута до відповідальності за агресію.

"Для агресора вийти з цього конфлікту зі збереженим обличчям було би найгіршим сценарієм. Не тільки з точки зору нашої безпеки, але і в глобальному масштабі. Це продемонструвало би потенційним зацікавленим сторонам таку агресію, що вона просто окупається", – висловився Яблонський.