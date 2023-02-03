Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У МЗС Польщі озвучили "найгірший" сценарій завершення війни в Україні

У МЗС Польщі озвучили "найгірший" сценарій завершення війни в Україні

3 лютого, 2023 п'ятниця
14:32
Світ Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський

Тривалий мир у Європі можливий тільки в разі перемоги ЗСУ над російською армією. Натомість сценарій, де Кремлю дозволять "зберегти обличчя", буде найгіршим

Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський в ефірі RMF FM.

"Умовою будь-якого тривалого миру в Європі є те, що Україна повинна вигнати Росію зі своєї території", - сказав він.

Дипломат підкреслив, що Варшава домагається такого результату війни, при якому Росія вийде з війни проти України "переможеною, абсолютно розгубленою" і буде притягнута до відповідальності за агресію.

"Для агресора вийти з цього конфлікту зі збереженим обличчям було би найгіршим сценарієм. Не тільки з точки зору нашої безпеки, але і в глобальному масштабі. Це продемонструвало би потенційним зацікавленим сторонам таку агресію, що вона просто окупається", – висловився Яблонський.

  • Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що попередньою умовою розгляду питання членства України в Альянсі є її перемога над Росією.
Новини
Україна
Польща
війна з Росією
Читайте також:
1 лютого, 2023 середа
Олексій Резніков може залишити посаду міністра оборони та перейти у Мін'юст, - ЗМІ
Сергій Лавров
2 лютого, 2023 четвер
Лавров заявив, що "наступною Україною" може стати Молдова
Зеленський у Бахмуті
3 лютого, 2023 п'ятниця
Врахував побажання Залужного і командирів: Зеленський пояснив, чому підписав закон про посилення відповідальності військових
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.61
    Купівля 39.61
    Продаж 40.31
  • EUR
    Купівля 42.64
    Продаж 43.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
3 лютого
15:39
ЄС
Єврокомісія оприлюднила звіт щодо відповідності України законодавству ЄС
15:38
Завдали 7,4 млн грн збитків на закупівлі медобладнання
Завдали 7,4 млн грн збитків на закупівлі медобладнання: повідомлено про підозру чотирьом керівникам держустанови
15:25
Мобілізація в Україні: військові нагадали про можливу адміністративну та кримінальну відповідальність ухилянтів
15:23
безробіття
НБУ спрогнозував безробіття на рівні 26% у 2023 році
15:23
Ексклюзив
Патрульна поліція
Поліція отримала повідомлення про замінування будівлі Держкіно під час конкурсу на посаду голови "Довженко-Центру"
15:02
на фото Дмитро Лубінець і Шереф Малкоч
Туреччина пообіцяла сприяти тому, щоб Україна "максимально швидко звільнила всі свої території"
14:53
Королева Єлизавета ІІ
Погрожував вбити королеву Єлизавету: чоловік визнав звинувачення у державній зраді
14:44
Голова Євроради Мішель перелічив "фундаментальні умови" для вступу України до ЄС
14:26
Крим
У Криму "парламент" окупантів підтримав націоналізацію близько 500 об'єктів українських бізнесменів
14:19
ядерна зброя рф ракета
НАТО закликає Росію виконати зобов'язання щодо нового договору про ядерну зброю
14:03
На Дніпропетровщині ухвалили рішення виплачувати родинам загиблих цивільних по 300 тис. грн
14:00
OPINION
Валерій Пекар
Що відрізняє Росію від християнської культури
13:55
Су-25
Українські воїни поблизу Бахмута знищили російський літак Су-25
13:47
війна з росією
Розвідка очікує, що лютий - березень стануть місяцями активних подій на фронті
13:27
Дмитро Кулеба
"Слово Німеччини не є ключовим": Кулеба сказав, від кого залежить рішення про передачу Україні винищувачів F-16
13:10
на фото наслідки обстрілу Покровська
Росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині забороненими касетними осколково-фугасними снарядами
13:03
СБУ піймала керівництво Центральної військово-лікарської комісії на хабарі: давали довідки про непридатність до служби
13:02
Інформація про російський паспорт Лієва не відповідає дійсності, приношу вибачення, - журналіст Ткач
12:50
ЄС
Оператори з ЄС та України продовжили угоду про доступний роумінг для українців
12:48
Литва прапор
Світовий рекорд:за годину литовці зібрали мільйон євро на радари для ЗСУ
12:47
Ексклюзив
Червоний Хрест Україна
Червоний Хрест України виплачує по 2000 грн вимушеним переселенцям, - віцепрезидент Товариства Розенко
12:41
У Києві можуть чути звуки вибухів: на річці Десна підриватимуть льодовий затор
12:41
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба сказав, чи може Україна розірвати дипломатичні відносини з Іраном
12:30
На фото Іванківський районний історико-краєзнавчий музей
За час повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждало понад 1270 об'єктів культури
12:28
Кулеба
"Південна Корея виявилася найскладнішим випадком": Кулеба назвав країни, від яких Україна хотіла би отримати озброєння
12:24
Ексклюзив
Фейк, Росія
Якість російських ІПСО проти України сильно погіршилася, - тимчасовий керівник Центру при РНБО
12:24
ОПЗЖ
Позбавлення депутатських мандатів членів ОПЗЖ: Зеленський відреагував на другу петицію
12:09
OPINION
Богдан Данилишин
Для повернення замінованих посівних земель знадобиться до року
12:05
Зеленський показав світлини з Бахмута
Україні, можливо, доведеться відмовитись від Бахмута, аби перекинути сили на південь, - Bloomberg
11:57
Терміновий збір для парамедиків
11:55
Двох підприємців підозрюють у розкраданні 120 млн грн на закупівлях продуктів для ЗСУ
11:55
Крилаті бомби GLSDB
Bloomberg: За 9 місяців Україна може отримати далекобійні ракети із GPS-наведенням
11:42
прикордонники
Після заборони на виїзд держслужбовцям з України не випустили двох осіб, - прикордонники
11:27
Євроcoюз ЄС
Глава Європейської ради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС
11:27
відключення електроенергії
Росіяни піддали артобстрілам енергетичну інфраструктуру у п'яти областях, - Укренерго
11:26
Справа розкрадання 40 млрд грн: головна бухгалтерка Укртатнафти отримала підозру
11:14
Армія РФ уночі обстріляла село в Запорізькій області: пошкоджені домівки мирних жителів
11:04
Гонконг планує роздати 500 тис. авіаквитків безоплатно для відновлення туризму
10:59
ЧВК «Вагнер»
Росія зменшила інтенсивність вербування в'язнів до ПВК Вагнера
10:48
Інтерв’ю
Ганна Булгакова
Підтримка дитячої книги в Україні є питанням нацбезпеки, - видавчиня Ганна Булгакова
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV