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Головна Світ Перш ніж говорити про вступ України до НАТО, вона має перемогти Росію, - Столтенберг

Перш ніж говорити про вступ України до НАТО, вона має перемогти Росію, - Столтенберг

30 листопада, 2022 середа
14:50
Світ Єнс Столтенберг

Попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога над Росією

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Бухаресті в середу, передає Інтерфакс-Україна.

"Що ви не думали б про те, коли Україна може стати членом (НАТО, - ред.), попередньою умовою для того, щоб це питання взагалі було на столі, є щоб Україна перемогла. І ми допомагаємо, щоби це сталося в цей момент. Союзники під час зустрічі чітко дали зрозуміти, що вони готові зберігати підтримку передовим військовим обладнанням, боєприпасами, пальним, усім, що потрібне українцям для самооборони. Це безпосереднє найважливіше завдання для союзників", - сказав Столтенберг.

За його словами, якщо Україна програє, кандидата на вступ до Альянсу просто не існуватиме. Тому члени Альянсу мають надавати максимальну підтримку Україні.

"Саме це ми й робимо. Якщо Україна не здобуде перемогу як незалежна, суверенна держава, тоді, звісно, питання членства зовсім не буде на столі, тому що ми не матимемо більше кандидата на членство в особі України", - зазначив Столтенберг.

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війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
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