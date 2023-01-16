У МЗС пропонують Німеччині передати винищувачі Tornado Україні
Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонували Німеччині передати Україні винищувачі Tornado, які планують вивести з експлуатації
Написав він у twitter.
Заступник міністра наголосив на "творчій пропозиції", яка у нього виникла, щодо літаків, які планують замінити винищувачами F-35.
"У мене є творча пропозиція до наших німецьких друзів. У бундесверу є 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром виведуть з експлуатації та замінять на F-35. Хоч це і старий реактивний винищувач, але все ж таки дуже потужний. Чому б не доставити ці Tornado в Україну, канцлере?" - зазначив він.
Довідка: Tornado - бойовий надзвуковий реактивний літак третього покоління з крилом змінної стрілоподібності. Він довгий час був одним з основних бойових літаків європейських країн НАТО.
- 14 грудня 2022 року стало відомо, що бюджетний комітет німецького парламенту схвалив закупівлю винищувачів F-35 в США на 10 мільярдів євро. Німеччина планує придбати загалом 35 винищувачів-невидимок F-35, включаючи ракети, іншу зброю та обладнання. Перші вісім літаків будуть поставлені у 2026 році.
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