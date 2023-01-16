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У МЗС пропонують Німеччині передати винищувачі Tornado Україні

16 січня, 2023 понедiлок
06:37
Світ Tornado

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонували Німеччині передати Україні винищувачі Tornado, які планують вивести з експлуатації

Написав він у twitter.

Заступник міністра наголосив на "творчій пропозиції", яка у нього виникла, щодо літаків, які планують замінити винищувачами F-35.

"У мене є творча пропозиція до наших німецьких друзів. У бундесверу є 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром виведуть з експлуатації та замінять на F-35. Хоч це і старий реактивний винищувач, але все ж таки дуже потужний. Чому б не доставити ці Tornado в Україну, канцлере?" - зазначив він.

Довідка: Tornado - бойовий надзвуковий реактивний літак третього покоління з крилом змінної стрілоподібності. Він довгий час був одним з основних бойових літаків європейських країн НАТО. 

  • 14 грудня 2022 року стало відомо, що бюджетний комітет німецького парламенту схвалив закупівлю винищувачів F-35 в США на 10 мільярдів євро. Німеччина планує придбати загалом 35 винищувачів-невидимок F-35, включаючи ракети, іншу зброю та обладнання. Перші вісім літаків будуть поставлені у 2026 році.

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Україна
Німеччина
МЗС України
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