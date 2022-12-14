Бундестаг схвалив закупівлю у США винищувачів F-35 за кошти спецфонду, створеного після вторгнення РФ в Україну
Бюджетний комітет німецького парламенту схвалив закупівлю винищувачів F-35 в США на 10 мільярдів євро. Берлін отримає гроші зі спецфонду, створеного після вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерки оборони країни Крістін Ламбрехт.
Зазначається, що бюджетний комітет німецького парламенту схвалив закупівлю винищувачів F-35 виробництва американського оборонного гіганта Lockheed Martin на 10 мільярдів євро.
Німеччина планує придбати загалом 35 винищувачів-невидимок F-35, включаючи ракети, іншу зброю та обладнання. Перші вісім літаків будуть поставлені у 2026 році.
Американський літак замінить єдиний німецький реактивний літак Tornado, здатний нести американські ядерні бомби, які зберігаються в Німеччині для використання в разі конфлікту.
Це один із перших великих оборонних проєктів, де Берлін отримає гроші зі спеціального фонду.
В лютому Олаф Шольц заявив, що бундесвер має отримати 100 мільярдів євро на інвестиції та проєкти з озброєння з федерального бюджету через спеціальний фонд, створений після вторгнення РФ в Україну. На думку очільниці МО Німеччини, цих коштів недостатньо.
"Цього, мабуть, буде недостатньо, щоб закрити прогалини, які виникли протягом останніх років, тому що ми нехтували закупівлями", - додала вона.
- 1 грудня видання Bild повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц має наміри цьогоріч закрити замовлення на американські винищувачі F-35, здатні переносити ядерну зброю. За його словами, реактивні літаки США необхідні для того, щоб Німеччина продовжувала робити "внесок у ядерну участь" в НАТО.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе