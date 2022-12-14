Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерки оборони країни Крістін Ламбрехт.

Зазначається, що бюджетний комітет німецького парламенту схвалив закупівлю винищувачів F-35 виробництва американського оборонного гіганта Lockheed Martin на 10 мільярдів євро.

Німеччина планує придбати загалом 35 винищувачів-невидимок F-35, включаючи ракети, іншу зброю та обладнання. Перші вісім літаків будуть поставлені у 2026 році.

Американський літак замінить єдиний німецький реактивний літак Tornado, здатний нести американські ядерні бомби, які зберігаються в Німеччині для використання в разі конфлікту.

Це один із перших великих оборонних проєктів, де Берлін отримає гроші зі спеціального фонду.

В лютому Олаф Шольц заявив, що бундесвер має отримати 100 мільярдів євро на інвестиції та проєкти з озброєння з федерального бюджету через спеціальний фонд, створений після вторгнення РФ в Україну. На думку очільниці МО Німеччини, цих коштів недостатньо.

"Цього, мабуть, буде недостатньо, щоб закрити прогалини, які виникли протягом останніх років, тому що ми нехтували закупівлями", - додала вона.

1 грудня видання Bild повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц має наміри цьогоріч закрити замовлення на американські винищувачі F-35, здатні переносити ядерну зброю. За його словами, реактивні літаки США необхідні для того, щоб Німеччина продовжувала робити "внесок у ядерну участь" в НАТО.

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