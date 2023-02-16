У МЗС РФ погрожують знищити американську цивільну інфраструктуру в космосі

Про це заявив заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов 16 лютого на круглому столі у раді федерації з питань мілітаризації космосу, передають росЗМІ.

"На профільних міжнародних майданчиках також окремо привертаємо увагу до вкрай небезпечної тенденції, що виходить за рамки звичайного використання космічних технологій, що чітко проявилася в ході подій в Україні, у військових цілях", - зазначив він.

"Вказуємо, що подібна діяльність по суті є опосередкованою участю у збройних конфліктах", - додав росіянин.

Він наголосив, що ця інфраструктура може стати "легітимною ціллю для удару у відповідь".

Очевидно, йдеться про "Старлінки". Раніше Україна домовилась з американською компанією Space Exploration Technologies Corp. про постачання понад 10 тис. терміналів супутникового зв'язку Starlink.