У МЗС РФ погрожують знищити американську цивільну інфраструктуру в космосі
Цивільна інфраструктура в космосі, яку США та їхні союзники використовують в Україні, може опинитись під російським ударом
Про це заявив заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов 16 лютого на круглому столі у раді федерації з питань мілітаризації космосу, передають росЗМІ.
"На профільних міжнародних майданчиках також окремо привертаємо увагу до вкрай небезпечної тенденції, що виходить за рамки звичайного використання космічних технологій, що чітко проявилася в ході подій в Україні, у військових цілях", - зазначив він.
"Вказуємо, що подібна діяльність по суті є опосередкованою участю у збройних конфліктах", - додав росіянин.
Він наголосив, що ця інфраструктура може стати "легітимною ціллю для удару у відповідь".
Очевидно, йдеться про "Старлінки". Раніше Україна домовилась з американською компанією Space Exploration Technologies Corp. про постачання понад 10 тис. терміналів супутникового зв'язку Starlink.
- 9 лютого стало відомо, що SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню захисниками України супутникового інтернету Starlink для управління дронами.
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