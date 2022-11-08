Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами заступника голови МЗС РФ Андрія Руденка для відновлення переговорів необхідна лише "добра воля Києва".

"Україна ухвалила закон, який забороняє їй вести мирні переговори з Росією. Це їхній вибір, ми завжди заявляли про готовність до таких переговорів, які були перервані не з нашої вини. З нашого боку попередніх умов немає жодних, крім головної умови: щоб Україна виявила добру волю", - сказав Руденко, який вочевидь мав на увазі схвалене президентом України Володимиром Зеленським рішення РНБО про заборону на переговори особисто з російським диктатором Володимиром Путіним, доки він буде при владі.

30 жовтня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів щодо України, якщо Захід надасть "реалістичні пропозиції".

В МЗС України відповіли, що єдиною реалістичною підставою для переговорів із Росією є виведення окупантів з України.

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