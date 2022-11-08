У МЗС РФ заявили, що Москва більше не висуває попередніх умов для переговорів з Україною
Міністерство закордонних справ Росії заявило, що у Москві не висувають жодних попередніх умов для відновлення переговорів з Україною
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами заступника голови МЗС РФ Андрія Руденка для відновлення переговорів необхідна лише "добра воля Києва".
"Україна ухвалила закон, який забороняє їй вести мирні переговори з Росією. Це їхній вибір, ми завжди заявляли про готовність до таких переговорів, які були перервані не з нашої вини. З нашого боку попередніх умов немає жодних, крім головної умови: щоб Україна виявила добру волю", - сказав Руденко, який вочевидь мав на увазі схвалене президентом України Володимиром Зеленським рішення РНБО про заборону на переговори особисто з російським диктатором Володимиром Путіним, доки він буде при владі.
- 30 жовтня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів щодо України, якщо Захід надасть "реалістичні пропозиції".
- В МЗС України відповіли, що єдиною реалістичною підставою для переговорів із Росією є виведення окупантів з України.
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