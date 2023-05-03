Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином вона відреагувала на угоду між Гельсінкі та Вашингтоном про розташування у Фінляндії американських військових те техніки.

"Ми підтверджуємо, що Російська Федерація буде змушена вжити заходів у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру для усунення загроз нашій національній безпеці, що виникають у зв'язку з цим", - сказала Захарова.

Вона додала, що конкретні кроки залежатимуть від розміщення на території Фінляндії військової інфраструктури та ударних систем озброєнь НАТО. Також Захарова попередила, що з розташуванням військових баз США, Фінляндія нібито втрачає свій суверенітет.

"Як у самій Фінляндії, так і в НАТО мають усвідомлювати, що накачування півночі Європи військами веде лише до зростання військово-політичної напруги вже й у цьому регіоні", - зазначила Захарова.