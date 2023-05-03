У МЗС Росії пригрозили Фінляндії "військово-технічними заходами", у разі появи баз США на її території
Росія пообіцяла належним чином відреагувати на можливе розташування на території Фінляндії військових баз США
Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляють російські ЗМІ.
Таким чином вона відреагувала на угоду між Гельсінкі та Вашингтоном про розташування у Фінляндії американських військових те техніки.
"Ми підтверджуємо, що Російська Федерація буде змушена вжити заходів у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру для усунення загроз нашій національній безпеці, що виникають у зв'язку з цим", - сказала Захарова.
Вона додала, що конкретні кроки залежатимуть від розміщення на території Фінляндії військової інфраструктури та ударних систем озброєнь НАТО. Також Захарова попередила, що з розташуванням військових баз США, Фінляндія нібито втрачає свій суверенітет.
"Як у самій Фінляндії, так і в НАТО мають усвідомлювати, що накачування півночі Європи військами веде лише до зростання військово-політичної напруги вже й у цьому регіоні", - зазначила Захарова.
- 2 травня Вашингтон і Гельсінкі домовилися про розміщення у Фінляндії військових баз США і спільні навчання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.38
Купівля 37.38Продаж 37.95
-
EUR
Купівля 40.84Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе