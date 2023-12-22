У МЗС відреагували на заяву Ердогана про те, що ЄС гальмуватиме вступ України: "Треба міряти фактами"

Таку думку в коментарі Укрінформу висловила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Я б зараз не висловлювала скепсису попри те, що ми можемо чути різні меседжі та заяви, які, звісно, мають політичний характер, бо кожен лідер перебуває у своїй політичній парадигмі та дає відповідні сигнали. Але оскільки ми вже маємо факти, коли Україна, попри весь скепсис, сигнали, і попередні позиції деяких країн, отримала можливість почати перемовини про вступ, я пропоную дивитися на ці конкретні результати", - сказала дипломатка.

За її словами, більшість європейських країн підтримує Україну на шляху до ЄС і розуміє проблеми й виклики, з якими стикається країна у стані війни.

"Я сподіваюсь, що при ухваленні будь-яких інших рішень буде повторено таку ж здатність консолідуватися, яку ми бачили 14-15 грудня під час Ради ЄС. Ми розуміємо, що є політичні кон’юнктурні речі, ми чуємо різні меседжі й сигнали. До них можна ставитися неоднозначно, але я вважаю, що тут треба міряти фактами. А фактом є те, що ми починаємо перемовини про вступ, у що мало хто вірив", - наголосила Джапарова.