У МЗС відреагували на заяву Ердогана про те, що ЄС гальмуватиме вступ України: "Треба міряти фактами"
У МЗС переконані, що президент Туреччини Реджеп Ердоган має певні політичні мотиви для того, аби критикувати ймовірний вступ України до Євросоюзу
Таку думку в коментарі Укрінформу висловила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
"Я б зараз не висловлювала скепсису попри те, що ми можемо чути різні меседжі та заяви, які, звісно, мають політичний характер, бо кожен лідер перебуває у своїй політичній парадигмі та дає відповідні сигнали. Але оскільки ми вже маємо факти, коли Україна, попри весь скепсис, сигнали, і попередні позиції деяких країн, отримала можливість почати перемовини про вступ, я пропоную дивитися на ці конкретні результати", - сказала дипломатка.
За її словами, більшість європейських країн підтримує Україну на шляху до ЄС і розуміє проблеми й виклики, з якими стикається країна у стані війни.
"Я сподіваюсь, що при ухваленні будь-яких інших рішень буде повторено таку ж здатність консолідуватися, яку ми бачили 14-15 грудня під час Ради ЄС. Ми розуміємо, що є політичні кон’юнктурні речі, ми чуємо різні меседжі й сигнали. До них можна ставитися неоднозначно, але я вважаю, що тут треба міряти фактами. А фактом є те, що ми починаємо перемовини про вступ, у що мало хто вірив", - наголосила Джапарова.
- 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.
- 19 грудня президент Туреччини Ердоган заявив, що ЄС гальмуватиме вступ України та Молдови. Також він підкреслив, що Анкара вже давно заслужила право приєднатися до блоку, але її змушують чекати з політичних міркувань.
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