Ердоган спрогнозував, що ЄС гальмуватиме вступ України та Молдови
У вівторок, 19 грудня, президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що Європейський Союз гальмуватиме вступ України та Молдови, додавши, що Анкара вже давно заслужила право приєднатися до блоку, але її змушують чекати з політичних міркувань
Про це повідомляє Reuters.
Минулого тижня лідери ЄС погодилися розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо вступу до блоку. Президент України Володимир Зеленський привітав цей крок як "перемогу" для України та європейського континенту.
Виступаючи перед журналістами після повернення з Угорщини, Ердоган сказав, що Туреччина, яка є кандидатом на вступ до ЄС з 2005 року, вже давно заслужила право приєднатися до блоку, але процес зупинився через те, що він назвав політичними перешкодами.
"Надання їм статусу кандидата не означає, що вони стануть членами ЄС. З ними почнеться процес, і вони теж будуть пробуксовувати. Жодна з цих країн не є Туреччиною, - заявив Ердоган. - Неправильно, що Туреччина, яка більш готова до вступу в ЄС, ніж деякі країни-члени, роками чекає біля дверей через політичні перешкоди".
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Заявка Туреччини на вступ до ЄС була заморожена протягом багатьох років через занепокоєння ЄС щодо ситуації з правами людини в Туреччині та розбіжності щодо регіональної політики, зокрема, у Східному Середземномор'ї та щодо етнічно розділеного острова Кіпр.
Хоча до членства в НАТО, ймовірно, ще багато років, рішення, прийняте на саміті в Брюсселі, наближає Україну до її довгострокової стратегічної мети - закріпитися на Заході і звільнитися від впливу Москви.
Ердоган заявив, що "стратегічний та економічний" потенціал Туреччини вже давно заслужив право на вступ до блоку і додав, що прогрес у цьому процесі можна буде побачити під час головування в ЄС Угорщини, з якою Туреччина має хороші зв'язки.
"ЄС повинен відступити від цієї помилки зараз", - наголосив він.
- 15 грудня член Ради Безпеки Київського безпекового форуму, депутат Європейського парламенту, Прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках Андріус Кубіліус заявив, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року.
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