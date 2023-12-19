Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Ердоган спрогнозував, що ЄС гальмуватиме вступ України та Молдови

Ердоган спрогнозував, що ЄС гальмуватиме вступ України та Молдови

19 грудня, 2023 вiвторок
15:32
Світ Ердоган

У вівторок, 19 грудня, президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що Європейський Союз гальмуватиме вступ України та Молдови, додавши, що Анкара вже давно заслужила право приєднатися до блоку, але її змушують чекати з політичних міркувань

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня лідери ЄС погодилися розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо вступу до блоку. Президент України Володимир Зеленський привітав цей крок як "перемогу" для України та європейського континенту.

Виступаючи перед журналістами після повернення з Угорщини, Ердоган сказав, що Туреччина, яка є кандидатом на вступ до ЄС з 2005 року, вже давно заслужила право приєднатися до блоку, але процес зупинився через те, що він назвав політичними перешкодами.

"Надання їм статусу кандидата не означає, що вони стануть членами ЄС. З ними почнеться процес, і вони теж будуть пробуксовувати. Жодна з цих країн не є Туреччиною, - заявив Ердоган. - Неправильно, що Туреччина, яка більш готова до вступу в ЄС, ніж деякі країни-члени, роками чекає біля дверей через політичні перешкоди".

Читайте також: Що вирішив саміт лідерів ЄС щодо України: перемовини про вступ та вето Орбана на гроші для Києва

Заявка Туреччини на вступ до ЄС була заморожена протягом багатьох років через занепокоєння ЄС щодо ситуації з правами людини в Туреччині та розбіжності щодо регіональної політики, зокрема, у Східному Середземномор'ї та щодо етнічно розділеного острова Кіпр.

Хоча до членства в НАТО, ймовірно, ще багато років, рішення, прийняте на саміті в Брюсселі, наближає Україну до її довгострокової стратегічної мети - закріпитися на Заході і звільнитися від впливу Москви.

Ердоган заявив, що "стратегічний та економічний" потенціал Туреччини вже давно заслужив право на вступ до блоку і додав, що прогрес у цьому процесі можна буде побачити під час головування в ЄС Угорщини, з якою Туреччина має хороші зв'язки.

"ЄС повинен відступити від цієї помилки зараз", - наголосив він.

  • 15 грудня член Ради Безпеки Київського безпекового форуму, депутат Європейського парламенту, Прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках Андріус Кубіліус заявив, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року.
Суспільство
Україна
Туреччина
Вступ в ЄС
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
Читайте також:
КНДР провела випробування ракет
18 грудня, 2023 понедiлок
КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Україна відреагувала
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
18 грудня, 2023 понедiлок
Чому нас таки візьмуть до Європи?
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
18 грудня, 2023 понедiлок
Залужний відмовився коментувати можливість контрнаступу ЗСУ у 2024 році: "Інакше це буде шоу"
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.24
    Купівля 37.24
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
19 грудня
16:25
Швейцарія
Парламент Швейцарії дозволив уряду схвалювати експорт зброї у виняткових випадках
16:13
Сектор Гази
ХАМАС заявив про 19,6 тис. загиблих та понад 52 тис. поранених палестинців
16:08
OPINION
Ростислав Павленко
Національний меморіал в Арлінгтоні, Святилище Ясукуні... Яким має бути український Меморіал Героїв?
15:56
Василь Ломаченко та Боб Арум (праворуч)
Промоутер розповів, проти кого Ломаченко битиметься за вакантний титул чемпіона світу IBF
15:55
Ексклюзив
Ворог намагається захопити Синьківку до нового року, - командир підрозділу ЗСУ
15:54
Алек Болдвін
Алек Болдвін потрапив у сутичку з учасниками антиізраїльського мітингу 
15:51
Оновлено
обстріл, ППО
Мер Москви повідомив про можливу атаку безпілотником. Аеропорти столиці РФ припинили роботу
15:27
Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій
Апеляція ВАКС залишила без змін вирок ексзаступнику міністра з питань ТОТ Гримчаку
15:09
Ексклюзив
окупанти
Військовий експерт Селезньов назвав кількість особового складу, яку ворог сконцентрував на Донеччині
15:04
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:57
соцмережа Х (Твіттер)
Сторінку першої леді Бразилії в соцмережі Х зламали, вона обіцяє подати до суду
14:56
На фото: Джордж Клуні
Джордж Клуні розповів, чи повернеться до ролі Бетмена
14:49
російські танки, окупанти, оркі
Головнокомандувач армії Бельгії заявив, що РФ може відкрити другий фронт у Європі
14:41
Леонід Слуцький
Наступник Жириновського Слуцький став кандидатом у президенти РФ
14:40
Бріджит Брінк
США виділять на підтримку програм цифрової трансформації в Україні $150 млн
14:29
На Київщині затримали чоловіка, який поширював наративи про "єдину московську церкву" і хотів отримати громадянство РФ
14:21
Каунас
У литовському Каунасі продовжили безплатний проїзд у транспорті для біженців з України
14:13
Diia Summit 2023
У Дії можна буде придбати авто та обміняти сертифікат на житло
14:11
"Ялинка для Героїв": у Києві вшанують пам'ять Небесної сотні та полеглих захисників
14:02
на фото експорт зерна
Українським морським коридором експортували вже 10 млн тонн продукції
14:02
OPINION
Юрій Богданов
Про "мобілізаційну економіку"
13:59
путін та шойгу
Шойгу заявив про наміри довести кількість російських військових до 1,5 млн осіб
13:42
"Без ротації": у Києві презентують книгу з історіями захисників Донбасу
13:35
Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку
Хмарочос у Нью-Йорку підсвітять синім і жовтим кольорами, щоб нагадати про зниклих українських дітей
13:30
дитина, очі
ШІ за допомогою фото очей навчився діагностувати дитячий аутизм зі 100% точністю
13:30
На фото: Фред Армісен у ролі дядька Фестера
Netflix створить спіноф серіалу "Венздей"
13:23
Володимир Зеленський
В ОП розповіли, скільки радників у Зеленського і хто ці люди
13:21
City Express
У Дніпрі Укрзалізниця запускає City Express за прикладом Києва
13:10
Ладижинська ТЕС
На Ладижинській ТЕС сталася аварія: знеструмлено низку районів Вінниччини
12:55
окупанти
Росіяни посилюють охорону "голів виборчих комісій" на окупованих територіях, - ЦНС
12:44
ООН
В ООН заявили про 142 підтверджені випадки страт Росією мирних українців від 24 лютого 2022-го
12:40
У Бучі в межах реформи шкільного харчування відкрили першу в Україні фабрику-кухню
12:31
На фото: Джонатан Мейджорс
Студія Marvel звільнила Джонатана Мейджорса після визнання його винним у домаганнях 
12:31
Олексій Гончаренко
Нардеп Гончаренко заявив, що виявив удома прослушку: поліція відкрила кримінальне провадження
12:29
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
Кому з відомих політиків найбільше довіряють українці. Опитування КМІС
12:28
заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек
Заступник голови Нацполіції Тишлек подав у відставку після розслідування про паспорти РФ у його дружини та тещі
12:25
війна з Росією воєнні злочини Росії Міжнародний кримінальний суд
Ексвійськовий РФ Саліков заявив про готовність свідчити в Гаазі про воєнні злочини Росії. ОГПУ підтвердив, що контактував з ним
12:25
Оновлено
Метро Київ
Голова комісії Київради заявив про ймовірність закриття на ремонт "червоної" гілки метро. У КМДА заперечили
12:21
радбез ООН
Радбез ООН перегляне заклик до припинення вогню в Газі, щоб запобігти повторному ветуванню з боку США
12:14
Оновлено
Фінляндія НАТО
Фінляндія та США підписали угоду про співпрацю у сфері оборони. МЗС Росії викликало фінського посла
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV