Україна може стати членом ЄС до 2030 року, – депутат Європарламенту Андріус Кубіліус

Таку думку він висловив під час онлайн-дискусії КБФ 15 грудня.

"Перед самітом лідерів ЄС ми ухвалили резолюцію у Європейському парламенті, в якій звернулись із проханням винести позитивне рішення (щодо початку переговорів про вступ України до ЄС – ред.). Всі процедури можуть бути завершені до закінчення цього десятиріччя. Я сподіваюсь, що так воно і буде", - наголосив він.

Андріус Кубіліус розповів про досвід країн Балтії, які пройшли цей шлях наприкінці 90-х - початку 2000-х років, зазначивши, що цей процес не був легким.

"Переговори не будуть легкими. Я пам’ятаю, як це було у нашій країні, але сподіваюсь, що Європейський Союз зможе подолати свої проблеми і виклики (сьогодні ми називаємо це “угорським викликом”), і ЄС зможе повернутися до амбіційного розширення, як це було в кінці 90-х з країнами Балтії", - заявив Кубіліус.

Парламентар наголосив, що членство України в ЄС потрібно не лише самій Україні, але і всьому Європейському Союзу.

Він також висловив розчарування, що країни ЄС поки не ухвалили рішення про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро через вето, яке наклав президент Угорщини Віктор Орбан.

Втім, окрім цих коштів, за його словами, Україна потребує збільшення і воєнної допомоги.

"Ми дивимось на цифри, скільки Росія витрачає на воєнні потреби цього року. З публічних джерел ми знаємо, що ця сума становить понад 100 млрд доларів. Європейський Союз надає Україні 40 млрд. Разом із залученням допомоги Сполучених Штатів, ця допомога становитиме близько 80 млрд євро. І це означає, що ми забезпечуємо, аби Україна не програла війну, але не даємо достатньої підтримки, щоб Україна перемогла у цій війні", - сказав він.

"Саме в цьому я вбачаю велику потребу змінити цю ситуацію з боку Заходу і ухвалити чітке рішення: якщо наша ціль і наше завдання забезпечити перемогу України у цій війні, а Росії – поразку, ми повинні надати Україні відповідну допомогу, і я сподіваюсь, що це буде зроблено", - резюмував Андріус Кубіліус.