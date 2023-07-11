У МЗС відшукали чоловіка, якого Wizz Air примусово висадила з літака
Міністерство закордонних справ України відшукали чоловіка з протезом, якому угорська авіакомпанія Wizz Air відмовила в посадці на літак в Тель-Авіві
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Чоловіка звати Олександр. Сьогодні, 11 липня, український консул в Ізраїлі допоміг йому сісти на рейс до Європи. Уже звідти він вирушить до своїх рідних в Україні.
За словами Ніколенка, Олександр, який є громадянином України, ніколи не служив у Збройних силах України та не є ветераном. Інвалідність він отримав унаслідок ДТП багато років тому. Речник МЗС зазначив, що попри це та офіційні вибачення, Wizz Air було порушено права чоловіка як громадянина України. Так наразі в МЗС очікують завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром.
"Захист прав та інтересів всіх українців за кордоном, незалежно від їхньої професії та життєвих обставин, є абсолютним пріоритетом для МЗС України. Громадяни завжди можуть розраховувати на допомогу", - ідеться в повідомленні.
- 10 липня стало відомо, що в ізраїльському аеропорту працівники угорської авіакомпанії Wizz Air висадили з літака українця з протезом ноги. Пізніше авіакомпанія вибачилася за скоєне.
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