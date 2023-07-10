Про це авіакомпанія повідомила у твіттері.

Інцидент стався в ізраїльському аеропорту Тель-Авіва. Українця висадили з літака, що прямував до Варшави.

"Ми приносимо вибачення за викликане невдоволення щодо ситуації з пасажиром на нашому нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави. Безпека є нашим пріоритетом номер один, тому екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були готові до перельоту або ж мали супровід для допомоги", - ідеться у вибаченні.

У компанії зазначили, що їхні працівники зобов'язані відмовити у посадці до пункту призначення в тому випадку, якщо помітять, що хтось з пасажирів має певні захворювання, які можуть їм нашкодити під час перельоту. Цей випадок, за їхніми словами, був таким.

"У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду, і місце, щоб очікувати на допомогу персоналу аеропорту", - наголосили у Wizz Air і додали, що шкодують про інцидент і вже розслідують його обставини.

Видання Nexta додає, що українець не міг сидіти на своєму місці в літаку через протез. Він зазначив, що втратив ногу на війні і летів додому в Україну до своєї родини.

Зазначають, що він плакав і кричав: "Як я потраплю додому?". Також чоловік показав стюардесі рюкзак, у якому були подарунки для рідних.

"Він простояв у кутку цього літака півтори години. Згодом він впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що він поводився неадекватно, і він був змушений покинути рейс", - пишуть у виданні.

Реакція української влади

У понеділок, 10 липня, речник МЗС Олег Ніколенко відреагував на ситуацію в аеропорту Тель-Авіва.

"Нас дуже засмутила інформація про ситуацію в аеропорту Тель-Авіва і ми хочемо в ній розібратися", - написав він.

Ніколенко додав, що формальних звернень до МЗС не надходило. У зв'язку з цим міністерство просить вийти на зв'язок українця, якому відмовили в рейсі до Варшави, із самим відомством або ж із посольством України в Ізраїлі.

"Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном - безумовний пріоритет", - наголосив Ніколенко.