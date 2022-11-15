"Можна стулити пельку і йти пішки": В "Укрзалізниці" обурились поведінкою пасажирів, які вигнали військового в тамбур
В "Укрзалізниці" заявили, що провідники потягу непричетні до інциденту з військовим, якого вигнали в тамбур через "поганий запах"
Про це розповів директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Петровський у Facebook.
За його словами, конфлікт стався виключно між пасажирами.
"Дуже прикро, що хтось додумав, ніби образила або вивела в тамбур військового залізничниця. Це не вкладалося в голові, і ми вдячні близьким воїна, що цю ганебну неправду спростували", - написав Петровський.
"Коли стюарди помітили засмученого військового вже у тамбурі - кілька разів зупинялись, пробували заспокоїти, пропонували місця у вагоні 1-го класу. Про те, що саме засмутило воїна, він не повідомляв. Наполягати й допитуватись вважали некоректним", - додав він.
Петровський порадив людям, яким нібито заважав запах військового, подорожувати пішки.
"Якщо хтось розніжений їде зі своїм ноутбуком у нашому Інтерсіті, п'є собі гарячу каву і йому раптом заважає запахом військовий напроти, то єдине, що може він собі дозволити, - то стулити свою пельку, закрити ноутбука, тихо вийти на найближчій зупинці і йти далі пішки. Бо їде він мирно в потязі саме завдяки таким військовим", - наголосив він.
- Військового, який повертався з фронту, на сім годин вигнали в тамбур через "поганий запах".
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