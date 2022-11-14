Про це заявила в Instagram засновниця благодійного фонду "Країна нескорених" Любов Оліградська.

Про інцидент повідомила донька військового. Вона розповіла, що 11 листопада Якименко Віктор Іванович повертався з Дніпра до Києва, аби провести відпустку з родиною. У потязі на нього поскаржилися інші пасажири через "неприємний запах", і працівники "Інтерсіті" попросили його піти до тамбуру, де він і провів решту поїздки.

"Війна не пахне фіалками та люксовим парфумом, вона пахне потом, кров‘ю і смертю! Всі військові, які боронять нашу державу, роблять усе можливе і неможливе, щоб ніхто з нас не знав цього запаху! І це неприпустимо, щоб люди, які купили квиток, йшли спати в тамбур, а тим більше ті, які боронять нас з вами", - пише Оліградська.

Укрзалізниця відреагувала на інцидент у своєму instagram. Вони зазначили, що стюарди "недостатньо чітко" зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту, дозволивши захисникові провести решту подорожі в тамбурі.

"Звертаємось до пасажирів по терпіння та повагу: від наших захисників не завжди пахне лавандою, але від них пахне сміливістю так, що ворог тікає на інший берег Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця також пообіцяла організувати тренінг для співробітників, на тему дбайливого ставлення до військових.

"Бо на дев'ятому році війни залізничники, які щодня перевозять захисників та їхніх родичів, поранених та біженців, не можуть дозволити будь-якого прояву неповаги на борту українських поїздів", - йдеться у повідомленні.

Товариство просить сповіщати про подібні ситуації - начальникові поїзда, контактному центру або прямо у месенджері.

Укрзалізниця запустила благодійний проєкт "Квиток до перемоги": продаж квитків на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст - уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

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