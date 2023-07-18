У Нафтогазі пояснили, як повернути переплату за газ при зміні постачальника
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пояснила, як повернути переплату за газ при у випадку зміни компанії-постачальника
Про це інформує пресслужба компанії.
Зазначається, що потрібно особисто звернутися з заявою про повернення передплати до попередньої газопостачальної компанії. Впродовж 5 календарних днів вона зобов'язана надати відповідь та повернути кошти.
У Нафтогазі наголосили, що забрати передплату може лише клієнт, оскільки наразі не існує дієвого механізму щодо переказу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками газу.
"Додатково інформуємо, що у разі ігнорування попереднім постачальником письмової вимоги щодо повернення переплати споживачу, останній має право на отримання компенсації у розмірах та порядку встановлених мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21.09.2017 року № 1156", - йдеться у повідомленні.
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