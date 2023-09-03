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У нас багато громадян вступили в партію “Завершена війна”, - Резніков

3 вересня, 2023 неділя
17:34
Війна з Росією Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков нагадав, що війна не закінчилась, тож урядовці не можуть коментувати деякі оборонні питання, оскільки ворог "все дивиться та читає"

Про це він сказав у інтерв'ю Укрінформу.

Він наголосив, що багато громадян просто звикли до обстрілів, тому їм здається, що війна закінчилась.

“А війна що - закінчилася? Ні. Мені здається, що у нас багато співгромадян вступили в політичну партію, яка називається “Завершена війна”. Все, війни немає, ворога під стінами немає, ну, звикли до нічних обстрілів ракетами і “шахедами” - нехай ППО відбивається...”, - пояснив міністр.

Резніков наголосив, що не може коментувати деякі речі, що стосуються оборони, оскільки російські диверсанти також слідкують за інформацією.

“А тепер про претензії: мало виступаєте, мало пояснюєте, непрозорі якісь речі і таке інше. Народ, війна не закінчилася, ворог тут! І його диверсанти тут, його шпигуни або агенти впливу - вони всі тут і дивляться, і читають”, - каже він.

Резніков також вважає, що претензії до влади "є в українському гені".

“Щодо претензій до влади. Це національні традиції, це в українському гені - мати претензії до влади. І війна почалася у 2014 році, але більшість українців звикли жити в парадигмі, що у них цієї війни немає. Типу, там хтось воює на сході України, а я собі живу мирним часом, пляжі, відпочинок і таке інше. Вибачте, тоді питання: а що, війни не було з 14-го року? Не було окупації земель, тимчасово переміщених осіб, не було лінії розмежування, не гинули наші хлопці і дівчата, не отримували поранень? Було. Вісім років”, - додав міністр.

Резніков наголосив, що українська влада намагалась уникнути повномасштабної війни - для цього були створені Мінські угоди, Нормандські перемовини та інші домовленості. Проте, за його словами, рішення знайти не вдалося, оскільки окупанти не хотіли виходити з території України. 

  • Олексій Резніков також прокоментував інформацію про свою можливу відставку з посади міністра оборони України та призначення послом у Великій Британії.
Олексій Резніков
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