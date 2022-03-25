У нас є багато інформаторів у російській армії, в їхніх політичних колах та держкерівництві, – голова розвідки Буданов

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов для The Nation.



За його словами, одним із ключів до ефективності українських сил у нинішньому конфлікті є збір розвідувальних даних.



Він стверджує, що з самого початку українці були підготовлені.



Буданов повідомив, що в української сторони є багато інформаторів як серед осіб в армії РФ, так і в політичних колах та в російському керівництві.



"У листопаді ми вже знали про наміри росіян, і так воно і сталося. Щодо дати, то вона кілька разів змінювалася", - проінформував Буданов.



Голова розвідки також запевнив, що українці були готові до можливого вторгнення із самого початку.



Російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна і розмірковують над його усуненням, - українська розвідка