У нас є багато інформаторів у російській армії, в їхніх політичних колах та держкерівництві, – голова розвідки Буданов
Свої інформатори в української розвідки є не лише в російській армії, а й в політичних колах та в державному керівництві РФ, каже Буданов
Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов для The Nation.
За його словами, одним із ключів до ефективності українських сил у нинішньому конфлікті є збір розвідувальних даних.
Він стверджує, що з самого початку українці були підготовлені.
Буданов повідомив, що в української сторони є багато інформаторів як серед осіб в армії РФ, так і в політичних колах та в російському керівництві.
"У листопаді ми вже знали про наміри росіян, і так воно і сталося. Щодо дати, то вона кілька разів змінювалася", - проінформував Буданов.
Голова розвідки також запевнив, що українці були готові до можливого вторгнення із самого початку.
- Російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна і розмірковують над його усуненням, - українська розвідка
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.18Продаж 33.25
- Актуальне
- Важливе