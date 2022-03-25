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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У нас є багато інформаторів у російській армії, в їхніх політичних колах та держкерівництві, – голова розвідки Буданов

У нас є багато інформаторів у російській армії, в їхніх політичних колах та держкерівництві, – голова розвідки Буданов

25 березня, 2022 п'ятниця
18:16
війна з Росією управління розвідки Міністерства оборони

Свої інформатори в української розвідки є не лише в російській армії, а й в політичних колах та в державному керівництві РФ, каже Буданов

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов для The Nation. 

За його словами, одним із ключів до ефективності українських сил у нинішньому конфлікті є збір розвідувальних даних.

Він стверджує, що з самого початку українці були підготовлені.

Буданов повідомив, що в української сторони є багато інформаторів як серед осіб в армії РФ, так і в політичних колах та в російському керівництві.

"У листопаді ми вже знали про наміри росіян, і так воно і сталося. Щодо дати, то вона кілька разів змінювалася", - проінформував Буданов.

Голова розвідки також запевнив, що українці були готові до можливого вторгнення із самого початку.
 

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