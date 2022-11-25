У попів РПЦ знайшли рублі?

Вони працювали на ворога?

Та не може бути:)

А в нас, тут, нагадую, знайшли цілий суд, який теж працює на ворога, причому давно.

Уже тиждень пройшло з моменту публікації розслідування Радіо Свобода про те, як ОАСК мав на замовлення Росії скинути Зеленського і повернути Януковича.

І що?

СБУ відкрила провадження?

РНБО екстрено зібралося?

Президент виступив з заявою?

Секретар РНБО Данілов, до речі, вже пів року як публічно про цей план сказав.

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Хоч одна реакція органів влади була?

Я не бачив.

Хоча ні.

Уже тиждень пройшло з моменту публікації розслідування Радіо Свобода про те, як ОАСК мав на замовлення Росії скинути Зеленського і повернути Януковича. І що? СБУ відкрила провадження? РНБО екстрено зібралося?

Коли Радіо Свобода прямо запитали про це заступника голови ОП Смирнова, тоді він відповів. Сказав, що з головою ОАСК Вовком про це "серйозно поговорив".

Класна реакція на колаборацію з ворогом і на плани скинути президента, на якого ти працюєш, чи не так?

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Враховуючи бекграунд пана Смирнова — я не здивований. Ось його фотка з Андрієм Портновим — заступником голови АП часів Януковича, який, зокрема, ОАСК вибудував і виплекав. З його ж, Смирнова, фейсбуку. Притому, що сам він стверджує, що зараз з Портновим не спілкується. І вони "носії різних цінностей". Ну ми ж завжди всі виставляємо в себе на ФБ усміхнені спільні фото з тими, з ким принципово ціннісно розходимося, так?

Ладно. Що робить досі Смирнов на цій посаді — окреме питання.

А решта держави в нас є?

Чи ми й далі даватимем відвертим агентам ворога неприкрито руйнувати нас зсередини? А з ними за це, можливо, "серйозно поговорять"?

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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