У нас тут знайшли цілий суд, який теж працює на ворога, причому давно
Враховуючи бекграунд пана Смирнова — я не здивований
У попів РПЦ знайшли рублі?
Вони працювали на ворога?
Та не може бути:)
А в нас, тут, нагадую, знайшли цілий суд, який теж працює на ворога, причому давно.
Уже тиждень пройшло з моменту публікації розслідування Радіо Свобода про те, як ОАСК мав на замовлення Росії скинути Зеленського і повернути Януковича.
І що?
СБУ відкрила провадження?
РНБО екстрено зібралося?
Президент виступив з заявою?
Секретар РНБО Данілов, до речі, вже пів року як публічно про цей план сказав.
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Хоч одна реакція органів влади була?
Я не бачив.
Хоча ні.
Уже тиждень пройшло з моменту публікації розслідування Радіо Свобода про те, як ОАСК мав на замовлення Росії скинути Зеленського і повернути Януковича. І що? СБУ відкрила провадження? РНБО екстрено зібралося?
Коли Радіо Свобода прямо запитали про це заступника голови ОП Смирнова, тоді він відповів. Сказав, що з головою ОАСК Вовком про це "серйозно поговорив".
Класна реакція на колаборацію з ворогом і на плани скинути президента, на якого ти працюєш, чи не так?
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Враховуючи бекграунд пана Смирнова — я не здивований. Ось його фотка з Андрієм Портновим — заступником голови АП часів Януковича, який, зокрема, ОАСК вибудував і виплекав. З його ж, Смирнова, фейсбуку. Притому, що сам він стверджує, що зараз з Портновим не спілкується. І вони "носії різних цінностей". Ну ми ж завжди всі виставляємо в себе на ФБ усміхнені спільні фото з тими, з ким принципово ціннісно розходимося, так?
Ладно. Що робить досі Смирнов на цій посаді — окреме питання.
А решта держави в нас є?
Чи ми й далі даватимем відвертим агентам ворога неприкрито руйнувати нас зсередини? А з ними за це, можливо, "серйозно поговорять"?
Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.
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