Рівно три тижні тому Етична рада оголосила фінальний список з 16 кандидатів до Вищої ради правосуддя за квотою з’їзду суддів.

Але письмових рішень і досі немає, а значить, неможливо провести з'їзд суддів.

Останній має обрати 8 членів ВРП. Від цього залежить не тільки судова реформа, а і євроінтеграція, адже реформа ВРП — ключова вимога із 7 пунктів, які ми винні ЄС.

Але судді вже ходять і розповідають про те, що 8 в них вийде вибрати навряд. А значить, треба проводити новий конкурс, на який піде ще десь рік.

А делеговані Радою суддів (читай — судовою мафією) судді в складі Етичної ради всіляко затягують оприлюднення письмових висновків ЕР.

Не цікавить ні затримання суддів-колаборантів, ні дисциплінарні провадження проти суддів-корупціонерів, ні заповнення 2500 вакансій, через наявність яких самі ж звичайні судді скаржаться на навантаження

І те, і те — технологія як максимально затягнути, а то й зірвати формування ВРП.

Бо судовій мафії вона не потрібна. Її не цікавить ні затримання суддів-колаборантів, ні дисциплінарні провадження проти суддів-корупціонерів, ні заповнення 2500 вакансій, через наявність яких самі ж звичайні судді скаржаться на навантаження. Її влаштовує статус-кво.

А ще він влаштовує нашого ворога — Росію. Бо тільки їй вигідна корумпована, перевантажена і неспроможна судова система України.

То на чиєму боці грають судді, які зривають оприлюднення висновків ЕР і з'їзд?

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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