Вища рада правосуддя не потрібна судовій мафії
Така ситуація влаштовує нашого ворога — Росію. Бо тільки їй вигідна корумпована, перевантажена і неспроможна судова система України
Рівно три тижні тому Етична рада оголосила фінальний список з 16 кандидатів до Вищої ради правосуддя за квотою з’їзду суддів.
Але письмових рішень і досі немає, а значить, неможливо провести з'їзд суддів.
Останній має обрати 8 членів ВРП. Від цього залежить не тільки судова реформа, а і євроінтеграція, адже реформа ВРП — ключова вимога із 7 пунктів, які ми винні ЄС.
Але судді вже ходять і розповідають про те, що 8 в них вийде вибрати навряд. А значить, треба проводити новий конкурс, на який піде ще десь рік.
А делеговані Радою суддів (читай — судовою мафією) судді в складі Етичної ради всіляко затягують оприлюднення письмових висновків ЕР.
Не цікавить ні затримання суддів-колаборантів, ні дисциплінарні провадження проти суддів-корупціонерів, ні заповнення 2500 вакансій, через наявність яких самі ж звичайні судді скаржаться на навантаження
І те, і те — технологія як максимально затягнути, а то й зірвати формування ВРП.
Бо судовій мафії вона не потрібна. Її не цікавить ні затримання суддів-колаборантів, ні дисциплінарні провадження проти суддів-корупціонерів, ні заповнення 2500 вакансій, через наявність яких самі ж звичайні судді скаржаться на навантаження. Її влаштовує статус-кво.
А ще він влаштовує нашого ворога — Росію. Бо тільки їй вигідна корумпована, перевантажена і неспроможна судова система України.
То на чиєму боці грають судді, які зривають оприлюднення висновків ЕР і з'їзд?
Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.
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