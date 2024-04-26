Не знаю, як у вас, але в мене серед коментарів переважає теза: "тепер головне, щоб наші його не розікрали". І я в щоці. Бо знаєте про що свідчить ця теза?

Про те, що на одинадцятий рік війни, наші люди без жодної спроби критичного мислення та аналізу ширять в коментарях наративи російської пропаганди, навіть не відстрілюючи, що вони це роблять.

Тут не треба бути суперекспертом, вистачить вміти користуватись Гуглом і хоч трохи бути в контакті з реальністю, щоб розуміти що головна ціль Росії зробити так, щоб світ перестав підтримувати Україну. Відповідно однією із головних тез дезінформаційної війни є звинувачення України в корупції та зниження довіри до неї як вірогідного партнера. На це йдуть шалені бюджети.

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Які ж насправді факти? А ось такі:

вся мілітарна допомога, яка надається Україні партнерами контролюється ними ж. Регулярно проводиться аудит. За майже три роки повномасштабного вторгнення немає жодного(!) кейсу, щодо розкрадання чи нецільового використання мілітарної допомоги наданої Україні західними партнерами.

За майже три роки повномасштабного вторгнення немає жодного(!) кейсу, щодо розкрадання чи нецільового використання мілітарної допомоги наданої Україні західними партнерами. те, що волонтери та журналісти викривають таких ділків як Гринкевичі, якраз показує, що суспільство не толерує корупціонерів і вони, на щастя, за свої вчинки зараз сидять за ґратами. Гірше було б, якби таких кейсів не було. Отоді було б страшно. І підкреслю, що в таких ситуаціях мова йде про державні кошти, а не допомогу західних партнерів. Це треба чітко розуміти.

більшість з цих 60,8 мільярда, які США виділить на допомогу Україні залишається у США, в Україну ці гроші зайдуть у вигляді зброї, використання та переміщення якої США без проблем може контролювати.

Мені здавалось, що це все на стільки ясно та очевидно, що нікому пояснювати не треба, але бачу що таки треба. Можливо, цей допис когось змусить подумати перед тим, як писати наступний "дуже мудрий" коментар.

Джерело

Про авторку. Наталка Панченко, українська правозахисниця, представниця української діаспори в Польщі

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