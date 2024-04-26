США запровадили санкції проти організацій, які допомагали передавати іранські БПЛА Росії

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Зазначається, що санкції стосуються понад десяток організацій, осіб і суден, які відігравали центральну роль у сприянні та фінансуванні таємного продажу іранських безпілотних літальних апаратів.

Натомість Мінфін США наголошує на компанії Sahara Thunder, яка контролює комерційну діяльність MODAFL і відіграє ключову роль у проєктуванні, виробництві та продажі Іраном тисячі БПЛА.

Також Штати наклали санкції на дві компанії та судно, залучені до перевезення іранських товарів для Sepehr Energy Jahan Nama Pars, яка також відіграє провідну роль у комерційній діяльності Генерального штабу ЗС Ірану.