США та Британія ввели санкції проти Ірану через масовану атаку на Ізраїль

Про це повідомило міністерство фінансів США.

Санкції США охопили 16 фізичних і двох юридичних осіб, усі вони пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та причетні до виробництва дронів, які Тегеран використав під час атаки на Ізраїль 13 квітня.

Додатково у чорний список США потрапили п’ять компаній, які постачають Ірану компоненти для виробництва сталі, та три дочірні компанії іранського виробника авто, що співпрацює з КВІР.

Крім того, американське міністерство торгівлі запроваджує додаткові заходи експортного контролю, покликані обмежити доступ Ірану до мікроелектроніки, яку той використовує у виробництві зброї.

"Ми продовжимо використовувати наші санкційні повноваження для протидії Ірану, причому подальші дії будуть оголошені найближчими днями й тижнями", – йдеться в заяві міністерки фінансів США Джанет Єллен.

Санкції Великої Британії стосуються сімох осіб та шести військових організацій, причетних до іранської індустрії БПЛА та балістичних ракет. Цей пакет доповнює вже понад 400 санкцій проти Ірану.

"Велика Британія та США оголосили про низку санкцій, щоб посилити вплив на мережу ключових гравців у галузі виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і ракет Ірану та ще більше обмежити здатність Ірану дестабілізувати регіон", - інформує уряд Великої Британії.