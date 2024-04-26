Наводили російські КАБи по позиціях ЗСУ: підозри отримали двоє жителів Харкова

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що підозри отримали двоє чоловіків, які під виглядом приватних ремонтників поодинці їздили по Харківській області та приховано фіксували місця базування українських військ та розташування оборонних ліній.

Цю інформацію, за даними СБУ, чоловіки передавали "зв’язковому" російської розвідки. Ним виявився їхній знайомий, місцевий житель, який у 2014 році виїхав до тимчасово окупованого Донецька та приєднався до спецназу російських військ.

"Серед основних цілей агресора були фортифікаційні споруди та укріпрайони українських військ, які обороняють обласний центр. Для удару по локаціях ЗСУ окупанти планували застосувати надважкі керовані авіабомби", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили старшому агентурної групи РФ про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Натомість дії його спільника кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.