У Фінляндії в прикордонному з РФ місті двічі впродовж тижня зривали прапор України біля мерії
У фінському місті Лаппеєнранта, що поблизу кордону з Росією, двічі за тиждень вандали зривали український прапор, що майорить перед мерією міста
Про це повідомляє YLE.
Невідомі обрізали мотузки, на яких тримався прапор, після чого він опинився на землі. Вдруге було також відрізано мотузки на сусідніх флагштоках, щоб прапор не можна було повісити і туди.
Після цього міська влада звернулася до поліції.
Наразі прапор знятий на час ремонту флагштоків. Мер Лаппеєнранта Туомо Саллінен пообіцяв, що прапор повернуть після їх ремонту.
"Український прапор буде повернуто на флагшток, як тільки це стане можливим", – запевнив він.
- Керівництво музею Леніна у фінському місті Тампере ухвалило рішення про переорганізацію установи: в майбутньому вона буде присвячена відносинам Фінляндії з Росією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.41 Купівля 39.41Продаж 39.9
- EUR Купівля 42.25Продаж 42.93
- Актуальне
- Важливе