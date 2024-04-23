У Фінляндії закривають музей Леніна, який працював з 1946 року
Керівництво музею Леніна у фінському місті Тампере ухвалило рішення про переорганізацію установи: в майбутньому вона буде присвячена відносинам Фінляндії з Росією
Про це повідомляє Yle.
Присвячений одному з лідерів комуністичної Росії музей був заснований у Тампере товариством "Фінляндія-СРСР" 78 років тому. У добу Холодної війни його встигли відвідати всі ключові радянські лідери.
Установа стала популярною після розпаду Радянського Союзу, певний час навіть була єдиним музеєм Леніна у світі. У 2016 році експозицію музею змінили, аби відобразити більш критичні моменти політики СРСР.
"Жорстокість авторитаризму повернулася в Росію, але навряд чи це пов'язано з померлим понад сто років тому Леніним. Колишня назва більше не відповідає змісту нашої експозиції, вводить відвідувачів в оману і викликає непорозуміння", – пояснив реорганізацію директор музею Калле Калліо.
Після 3 листопада експозицію в музеї Леніна демонтують. У лютому 2025 року на його місці відкриється новий музей східних відносин Nootti. Згідно з пресрелізом, Nootti буде краще відповідати потребам відвідувачів музею, він стане сучасним музеєм політичної історії, присвячений відносинам фінів і росіян, Радянському Союзу і сучасності. Музей розглядатиме спільну історію країн з часів революції в Росії і здобуття Фінляндією незалежності аж до епохи НАТО.
- Уряд Фінляндії 4 квітня залишив закритими пункти пропуску на кордоні з Росією. Вони заблоковані від листопада 2023 року, через потік нелегальних мігрантів з РФ.
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