Фінляндія вирішила залишити закритими пункти пропуску на кордоні з РФ

Про це інформує уряд Фінляндії.

"Уряд вирішив, що сухопутні пункти перетину кордону між Фінляндією та Росією залишаться закритими з 15 квітня 2024 року. Крім того, пункти перетину кордону Хапасаарі, порт Нуйямаа і водний шлях Сантіо будуть закриті для руху прогулянкових катерів з 15 квітня", - йдеться в повідомленні.

Урядовці пояснили, що ухвалили рішення про закриття водного шляху для прогулянкових катерів, оскільки очікують, що нелегальна міграція може поширитись і на водний транспорт. Там наголосили, що нелегальне проникнення в країну, це один зі способів, за допомогою якого Росія чинить тиск і впливає на безпеку і соціальну стабільність Фінляндії та ЄС.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада 2023 року Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції. Прем'єр Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.

22 листопада 2023 року Фінляндія оголосила, що закриває всі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі. Тоді Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні. Вже 27 листопада 2023 року він заявив, що якщо потік біженців з Росії триватиме, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.

28 листопада 2023 року уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку, а 2 грудня 2023 року Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував.

8 грудня 2023 року прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією. Згодом прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про відкриття 14 грудня двох прикордонних пунктів на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Інші прикордонні пункти на сході залишаються закритими. Того ж дня уряд Фінляндії вирішив знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією.

11 січня у Фінляндії заявили, що і надалі збираються залишати пункти пропуску на кордоні з Росією закритими. Міністерство внутрішніх справ Фінляндії пропонує запровадити посилені процедури перетину кордону, зокрема посилений розгляд заяв шукачів притулку, які прибули в країну поблизу кордону.