"У нас взагалі немає кому йти в наступ. 8 людей беруть село". Окупант розповів, що з війська неможливо звільнитися
Російський окупант у перехопленій розмові розповів матері про те, що з армії РФ неможливо звільнитися, а тих, хто написав заяву - відправляють у так звану в'язницю, де тримають як заручників, не випускають і принижують. Ротації теж не передбачені, причому штурмують села буквально 8 солдатів. Рашист просить матір повернути його додому
Про це інформує у фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Виводити не будуть, бо немає такої директиви – типу, 90 діб на якійсь є… (жалюгідній) спецоперації. Сказали взагалі до року можуть тримати!
Тут звільнятися взагалі безглуздо. Он, люди пішли написали ті рапорти, в них зброю забрали, вони сидять в школі четвертий день. Їм у вуха ср… (розповідають), які вони пі… (жалюгідні люди), зрадники батьківщини, гірше гівноїдів. Не чоловіки, ви жінки. Вони сидять і слухають, сподіваючись що звільняться. Але доки в Росію не вибратись, звільнитись неможливо взагалі.
А як в Росію вибратися? На кордоні ФСБшники стоять. Вони кожну машину перевіряють до гвинтика. Раптом сховався якийсь утікач", - розповів окупант.
Рашист скаржиться, що немає ідей, як тікати з України: "Тут тиждень прожити, можна вже свято влаштовувати. Як мене ця армія за… (втомила), разом з державою є… (остогидлою). Краще б на нас напали".
Мати цікавиться, як допомогти сину, той просить звернутися в комітет солдатських матерів, військову прокуратуру і заявити: "Я розлучаюсь, хвора жінка, у мене один син залишився, поверніть його додому!"
Рашист повідомив матір, що буде писати відмову служити, краще сидіти на базі - це безпечніше ніж служити "цій помийці":
"У нас взагалі немає кому йти в наступ. 8 людей беруть село. Проти них 500 людей сидить в бетоні. А вони 8 ідуть взагалі без жодної підтримки. Про що можна говорити? Яка армія сильна російська? Бутафорська".
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