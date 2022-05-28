Про це інформує у фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Виводити не будуть, бо немає такої директиви – типу, 90 діб на якійсь є… (жалюгідній) спецоперації. Сказали взагалі до року можуть тримати!

Тут звільнятися взагалі безглуздо. Он, люди пішли написали ті рапорти, в них зброю забрали, вони сидять в школі четвертий день. Їм у вуха ср… (розповідають), які вони пі… (жалюгідні люди), зрадники батьківщини, гірше гівноїдів. Не чоловіки, ви жінки. Вони сидять і слухають, сподіваючись що звільняться. Але доки в Росію не вибратись, звільнитись неможливо взагалі.

А як в Росію вибратися? На кордоні ФСБшники стоять. Вони кожну машину перевіряють до гвинтика. Раптом сховався якийсь утікач", - розповів окупант.

Рашист скаржиться, що немає ідей, як тікати з України: "Тут тиждень прожити, можна вже свято влаштовувати. Як мене ця армія за… (втомила), разом з державою є… (остогидлою). Краще б на нас напали".

Мати цікавиться, як допомогти сину, той просить звернутися в комітет солдатських матерів, військову прокуратуру і заявити: "Я розлучаюсь, хвора жінка, у мене один син залишився, поверніть його додому!"

Рашист повідомив матір, що буде писати відмову служити, краще сидіти на базі - це безпечніше ніж служити "цій помийці":

"У нас взагалі немає кому йти в наступ. 8 людей беруть село. Проти них 500 людей сидить в бетоні. А вони 8 ідуть взагалі без жодної підтримки. Про що можна говорити? Яка армія сильна російська? Бутафорська".