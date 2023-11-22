У населених пунктах Херсонщини, які вважаються небезпечними через обстріли, залишаються понад 200 дітей, - ОВА

Про це повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков у марафоні "Суспільне. Спротив".

"Евакуація продовжується. Кількість людей, що виїжджають, ненабагато збільшилася — приблизно до ста людей на день", - сказав Толоконніков.

За його словами, станом на 21 листопада 573 дитини були евакуйовані з небезпечних населених пунктів. Натомість там залишаються ще понад 200 дітей із сім'ями.