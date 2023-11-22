У населених пунктах Херсонщини, які вважаються небезпечними через обстріли, залишаються понад 200 дітей, - ОВА
Станом на ранок середи 22 листопада у 23 населених пунктах Херсонської області, які щоденно потерпають від атак РФ, залишаються ще понад 200 дітей
Про це повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков у марафоні "Суспільне. Спротив".
"Евакуація продовжується. Кількість людей, що виїжджають, ненабагато збільшилася — приблизно до ста людей на день", - сказав Толоконніков.
За його словами, станом на 21 листопада 573 дитини були евакуйовані з небезпечних населених пунктів. Натомість там залишаються ще понад 200 дітей із сім'ями.
- 23 жовтня очільник Херсонської ОВА повідомив про примусову евакуацію дітей із 23 населених пунктів області. Вони перебувають під постійними обстрілами.
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