У нашої делегації завдання чітке - зробите усе, щоб відбулась зустріч президентів, - Зеленський про переговори з РФ

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.



"Щоденно у відеоформаті спілкуються представники наших делегацій. У нашої делегації завдання чітке - зробите усе, щоб відбулась зустріч президентів, зустріч, яку я впевнений, що очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія, важкий, але потрібний шлях. Наша мета, щоб у цій боротьбі. У переговорній, складній роботі, Україна отримала необхідний результат. Для нас, для миру, для безпеки. Щоб ми мали гарантії, нормальні і дієві. Не як за Будапештом, і не як у нашому небі, а такі, щоб українці могли сказати, що це працює. Говорити потрібно", - сказав президент України Володимир Зеленський.



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