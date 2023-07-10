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Огляд

У НАТО немає одностайності щодо вступу України, американські касетні боєприпаси – яблуко розбрату. Акценти світових ЗМІ 10 липня

Юрій Мартинович
10 липня, 2023 понедiлок
10:44
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Вже завтра стартує довгоочікуваний саміт НАТО у Вільнюсі, на якому можуть вирішити, як і коли Україна таки де-факто стане членом НАТО, натомість рішення США надати ЗСУ касетні боєприпаси посіяло розбіжності в позиції союзників

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 10 липня.

Що запропонують Україні на саміті НАТО у Вільнюсі

НАТО Єнс Столтенбер

Фото: Reuters

 

Головною темою міжнародних ЗМІ було і досі залишається питання, чи на саміті НАТО у Вільнюсі запросять Україну в Альянс? The New York Times лаконічно назвали статтю про це: "Запрошення в НАТО зробить або зламає Україну".

"Десятиліттями дискусії про те, приймати чи ні Україну до НАТО, точилися навколо ризиків перебування України в альянсі як для України, так і для країн-членів. І в основі цих ризиків був один головний страх: членство України може загнати президента Росії Володимира Путіна в кут, спонукаючи його до ескалації війни", - пишуть американські журналісти і додають, що Україна не просить негайного членства в НАТО, а хоче отримати політичне запрошення, яке покладе край так званій "стратегічній невизначеності" що існує з часів саміту НАТО в Бухаресті у 2008 році, де Альянс вирішив, що Україна в кінцевому підсумку має стати членом, але не запропонував чіткого шляху для цього.

У The New York Times визнають, що будь-яка думка утримувати Україну поза НАТО, щоб запобігти подальшій російській агресії, не має сенсу. "Путін погрожував використати свій ядерний арсенал задовго до того, як Україна попросила політичне запрошення у Вільнюсі, і він продовжуватиме це робити незалежно від того, яке там рішення буде прийнято".

Крім цього, американські журналісти вважають, що мільйонна українська армія, яка зараз є чи не найсильнішою на континенті і єдиною, що має нещодавній бойовий досвід, має бути частиною колективної структури безпеки, діяти в рамках демократичного світу, а не самостійно.

The Washington Post відзначає, що президент США Дж Байден наполягає на тому, що війна з Росією має припинитися до вступу України в НАТО. Байден сказав під час інтерв’ю, яке вийшло в ефір у неділю, що він не вірить, що буде "одностайність" у питанні членства України, поки нація залишається "в розпалі війни". Також він додав, що "передчасно" закликати до голосування щодо членства України, оскільки країна все ще має відповідати деяким вимогам НАТО. Тим не менш, Байден сказав, що Сполучені Штати залишаються відданими наданню постраждалій війною країні допомоги у сфері безпеки, необхідної їй, щоб продовжувати боротися з Росією.

Велика Британія ж хоче чогось відчутного, щоб показати Україні, що їй не пропонують ті самі обіцянки щодо майбутнього членства, дані 15 років тому на саміті НАТО в Бухаресті.

У BBC вважають, якщо президент Володимир Зеленський не з’явиться на саміті у Вільнюсі, це буде серйозний удар щодо єдності всіх демократичних сил. Тому є великі сподівання, що НАТО має запропонувати Києву щось важливе. Але що? Про це ми дізнаємося у найближчі дні. Чимало ЗМІ відзначають, що фінальне рішення може бути погодженим в "останні хвилини" перед зустріччю.

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Касетні бомби, як яблуко розбрату

У п’ятницю США прийняли рішення направити ЗСУ касетні боєприпаси. Офіційні особи заявили, що це частина пакету військової допомоги вартістю 800 мільйонів доларів. Байден сказав журналістам, що це було "дуже складне рішення", але він врешті-решт вжив заходів, тому що "в українців закінчуються боєприпаси". Але ряд союзників по НАТО швидко дистанціювалися від цього рішення, зокрема Канада, Іспанія, Нова Зеландія та Велика Британія.

"Ні касетним бомбам і так законній обороні України, яка, як ми розуміємо, не повинна здійснюватися касетними бомбами", - заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише BBC.

Німеччина ж заявила, що, хоча вона не буде надавати таку зброю Україні, розуміє позицію США.

Україна пообіцяла, що зброя не використовуватиметься в цивільних районах і на території Росії, також використання цієї зброї буде суворо під контролем та звітністю.

Сьогодні, в понеідолк 10 липня, президент США Джо Байден зустрінеться у Великій Британії з прем’єром Ріші Сунаком, основна тема обговорення – позиція щодо касетних боєприпасів для ЗСУ, F-16 та вступ України в НАТО.

"Вирушаючи на такий масштабний саміт (саміт НАТО у Вільнюсі), США та Великобританія не можуть дозволити собі ворогувати, тому наступні 48 годин стануть випробуванням переконливих можливостей Сунака, щоб схилити Байдена до більших гарантій безпеки для України", - відзначають у The Guardian.

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