"У НАТО русофоби, а не самогубці": Медведєв вірить, що Україну ніколи не приймуть до Альянсу
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що через російську агресію Україну ніколи не приймуть до НАТО
Про це Медведєв написав у telegram.
За його словами, розпочавши повномасштабне вторгнення, Росія зробила неможливим вступ України до НАТО, і тепер Київ намагається отримати гарантії безпеки.
"Всім зрозуміло, що ніякі сусіди їм жодних гарантій дати не можуть, навіть якщо люто ненавидять Росію. А до НАТО Україну тепер ніхто не прийме. В Альянсі хоч і русофоби, але не самогубці. І це прямий результат "спеціальної воєнної операції". Гарантії безпеки міг дати лише договір із Росією. Але українська влада, простимульована західними грошима та ракетами, від нього відмовилася", - написав Медведєв.
-
8 серпня Дмитро Медведєв назвав причиною війни Росії проти України відповіддю на "русофобську політику колективного Заходу".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.55
Купівля 39.55Продаж 40.4
-
EUR
Купівля 39.49Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе