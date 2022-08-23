Про це Медведєв написав у telegram.

За його словами, розпочавши повномасштабне вторгнення, Росія зробила неможливим вступ України до НАТО, і тепер Київ намагається отримати гарантії безпеки.

"Всім зрозуміло, що ніякі сусіди їм жодних гарантій дати не можуть, навіть якщо люто ненавидять Росію. А до НАТО Україну тепер ніхто не прийме. В Альянсі хоч і русофоби, але не самогубці. І це прямий результат "спеціальної воєнної операції". Гарантії безпеки міг дати лише договір із Росією. Але українська влада, простимульована західними грошима та ракетами, від нього відмовилася", - написав Медведєв.

8 серпня Дмитро Медведєв назвав причиною війни Росії проти України відповіддю на "русофобську політику колективного Заходу".

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