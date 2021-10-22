Помер український футбольний тренер Сергій Морозов
У НАТО узгодили план захисту від нападу Росії на Чорному морі та на Балтиці
Міністри оборони країн НАТО узгодили у Брюсселі новий план захисту від будь-якого потенційного нападу з боку Росії на кількох фронтах
Про це повідомляє Радіо Свобода.
У документі підкреслюється, що основною метою альянсу залишається стримування Москви, навіть попри все більшу увагу, яка приділяється діям Китаю.
Стратегія НАТО, що має конфіденційний характер, спрямована на підготовку до будь-якої синхронної атаки в регіонах Балтійського та Чорного морів, яка може включати застосування ядерної зброї, злам комп’ютерних мереж і атаки в космосі.
Учасники зустрічі також погодили виділення першого мільярда доларів на розвиток нових цифрових технологій. Офіційні особи НАТО відзначають при цьому, що не вважають атаку з боку Росії неминучою.
У документі підкреслюється, що основною метою альянсу залишається стримування Москви, навіть попри все більшу увагу, яка приділяється діям Китаю.
Стратегія НАТО, що має конфіденційний характер, спрямована на підготовку до будь-якої синхронної атаки в регіонах Балтійського та Чорного морів, яка може включати застосування ядерної зброї, злам комп’ютерних мереж і атаки в космосі.
Учасники зустрічі також погодили виділення першого мільярда доларів на розвиток нових цифрових технологій. Офіційні особи НАТО відзначають при цьому, що не вважають атаку з боку Росії неминучою.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу в 2022 році планують підтвердити рішення про майбутнє членство України.
- Столтенберг пояснив рішення НАТО про висилку російських дипломатів "найнижчою точкою відносин із часів "холодної війни".
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