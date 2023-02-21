У НАТО запевнили, що надаватимуть Україні "все, що вона потребує, аби встояти"

Про це він сказав під час трансляції брифінгу в етері Еспресо.

"Сьогодні ми бачили те, що президент Путін не готується до миру, а робить все для того, аби воювати далі. Він готує нові напади, мобілізує нових солдатів, надсилає та перекидає більше зброї. І це для нас є показником, що нам потрібно підсилитися та наростити наші зусилля не лише попри трагедію, яку зараз переживають українці, а й також попри всю цю загрозу, яку Путін несе для всього цивілізованого світу. Для Путіна це війна вибору та війна агресії, Росія сама вирішила завоювати свого союзника", - підкреслив генеральний секретар НАТО.

Єнс Столтенберг зауважив, що Україна має право захищати себе, і це прописано у хартії ООН.

"Ми на 100% намагаємося зробити все можливе для того, аби консультувати Україну, розуміти, які є нагальні потреби, щоб забезпечити якомога швидше всіма необхідними системами, що були обіцяні Україні. Ми забезпечуємо надання артилерійських систем, систем ППО. Також спостерігаємо за тими системами, які вже є в Україні, чи потрібні ремонтні роботи. До того ж розглядаємо питання, яким чином покращити логістичні шляхи для пришвидшення постачання, зокрема запчастин до наданих систем. Тобто робимо все для того, аби Україна мала те, що їй необхідно для самозахисту. Крім того, НАТО має й інші завдання, зокрема, запобігти загостренню конфлікту та діяти превентивно. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми активували наші оборонні плани, перевели багато військових на східні фланги, також ми посилили й воєнно-морські бази. Тобто ми додаємо всіх зусиль, аби захищати кожен сантиметр землі країни-союзника, тому ми будемо з Україною стільки, скільки цього буде потрібно. Ми надаватимемо все, що Україна потребує, аби встояти", - запевнив Столтенберг.