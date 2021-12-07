У національний календар вакцинації можуть додати щеплення від пневмококу, - Ляшко

Про це він повідомив під час форуму Україна 30.



"Сьогодні в нашому національному календарі щеплень 10 інфекційних хвороб, яким можна запобігти, вчасно провівши вакцинацію... Додатково до цих 10 хвороб ми плануємо додати пневмокок", - сказав міністр охорони здоров'я.



За його словами, якби не епідемія коронавірусу, то цю інфекцію ввели б у національний календар щеплень уже 2022 року.



"Але сьогодні ми концентруємося на боротьбі з COVID-19", - пояснив Віктор Ляшко.



Пневмокок - один з головних збудників менінгіту, запалення легенів, середнього отиту, синуситу. У багатьох країнах, наприклад, у США щеплення від пневмококу роблять обов'язково. В Україні вакцинуватися від цієї інфекції можна тільки власним коштом.

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