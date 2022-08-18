У Національному музеї Шевченка відкриють виставку "І на оновленій Землі..."

Про це повідомили в телеграм-каналі Міністерства культури та інформаційної політики.

Проєкт складатиметься з двох автономних виставкових експозицій. Вони будуть розміщені на окремих локаціях музею.

Перша експозиція присвячена проблемі втрачених культурних цінностей під час російсько-української війни. На виставці будуть представлені роботи творчої династії мисткинь-ткаль Пособчук-Верес із села Обуховичі, Вишгородський район Київської області. Нині колекції цих робіт належать музеям - організаторам виставки.

Друга експозиція — це фотовиставка під назвою "В ім’я життя" авторства Тетяни Самойленко та Ольги Хроменко. Їхні роботи виконані в липні 2022 року. Вони показують страшні наслідки бойових дій та російської окупації в Іванківській селищній громаді на Київщині.

Урочисте відкриття виставки - о 17:00 18 серпня, виставка триватиме до 11 вересня 2022 року.

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