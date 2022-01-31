У найближчі дні Україну відвідають президент Туреччини Ердоган і три прем'єри європейських держав, - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу.



Він оголосив "парад візитів до України", зазначивши, що запрошував міжнародних партнерів саме на цей період – для того, щоб в Україні постійно перебували іноземні топ-посадовці.



"Буквально днями у нас у Києві будуть одночасно прем'єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів. Постійно прибувають міністри закордонних справ. Мій грецький колега вже в Україні, мій колега з Нідерландів - вже практично на шляху. Так само і моя британська колега", - сказав Кулеба.



За даними ЄП, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його польський колега Матеуш Моравецький планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною в Києві. Очікується, що це станеться 1 лютого. Про новий формат поки майже немає інформації.



Він додав, що очільники МЗС низки центральноєвропейських країн перебуватимуть в Україні наступного тижня.



"На цьому тижні ми будемо приймати в Україні президента Туреччини. Ми всі постійно працюємо з нашими партнерами, щоб стримати Росію. Ніхто не знає, що в голові у Володимира Путіна, але я точно знаю, що з такою присутністю в Україні іноземних топ-посадовців ризики військової ескалації знижуються", - вважає Кулеба.



Також до Києва планують приїхати міністри закордонних справ Німеччини та Франції як країн-учасниць Нормандського формату.



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