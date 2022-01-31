У найближчі дні Україну відвідають президент Туреччини Ердоган і три прем'єри європейських держав, - Кулеба
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідають Україну протягом поточного тижня
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу.
Він оголосив "парад візитів до України", зазначивши, що запрошував міжнародних партнерів саме на цей період – для того, щоб в Україні постійно перебували іноземні топ-посадовці.
"Буквально днями у нас у Києві будуть одночасно прем'єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів. Постійно прибувають міністри закордонних справ. Мій грецький колега вже в Україні, мій колега з Нідерландів - вже практично на шляху. Так само і моя британська колега", - сказав Кулеба.
За даними ЄП, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його польський колега Матеуш Моравецький планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною в Києві. Очікується, що це станеться 1 лютого. Про новий формат поки майже немає інформації.
Він додав, що очільники МЗС низки центральноєвропейських країн перебуватимуть в Україні наступного тижня.
"На цьому тижні ми будемо приймати в Україні президента Туреччини. Ми всі постійно працюємо з нашими партнерами, щоб стримати Росію. Ніхто не знає, що в голові у Володимира Путіна, але я точно знаю, що з такою присутністю в Україні іноземних топ-посадовців ризики військової ескалації знижуються", - вважає Кулеба.
Також до Києва планують приїхати міністри закордонних справ Німеччини та Франції як країн-учасниць Нормандського формату.
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